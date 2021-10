Camacho descalifica denuncia de plan de magnicidio: ‘aquí no hay asesinos’

El gobernador Luis Fernando Camacho consideró irresponsable la denuncia del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, respecto a que existía un presunto plan de magnicidio contra Luis Arce en 2020.

“Creo que es una irresponsabilidad para el pueblo boliviano, que si es que él tiene alguna denuncia primero, por una cuestión de seriedad, debería hacer la denuncia correspondiente pero dentro de lo que es el proceso investigativo y no así solamente ante la población”, dijo Camacho.

Del Castillo denunció que paramilitares y contratistas de mercenarios, involucrados en el magnicidio del presidente de Haiti, estuvieron en Bolivia en octubre de 2020 y que su intención era atentar contra Arce. También implicó en el caso al exministro de Defensa, Luis Fernando López, de quien afirmó que era la cuota de poder de Camacho en el gobierno de Jeanine Añez.

El Gobernador cruceño rechazó que con esa versión que busque victimar a una personas.

“Está totalmente tranquilo, no hay nada. Aquí no hay asesinos. No hay personas que quieran atentar contra la vida de absolutamente nadie. Lo que hay es un pueblo sediento de respuesta para poder superar la crisis económica, la crisis de salud y eso es lo que se debería abocar y no estar en un show, buscando palestra para llevar denuncias irresponsables a la opinión pública sin haberla hecho en el orden legal”, dijo Camacho.