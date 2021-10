Camacho: «Saben que nuestra lucha de 2019 fue para defender la democracia»

Tras la suspensión de su declaración en La Paz, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, reaccionó a la decisión fiscal mediante sus redes sociales.

“La fiscalía suspende mi declaración y la verdad detrás de esta decisión es una sola: MI PUEBLO NO ME DEJÓ SOLO (sic)”, escribió Camacho.

La declaración en calidad de denunciado en el caso “golpe de Estado”, abierto por la exdiputada Lidia Patty, estaba definida para este jueves a las 9:00, en la Fiscalía de La Paz, a donde la autoridad cruceña había previsto viajar.

De acuerdo con el fiscal Omar Mejillones, la suspensión, todavía sin fecha, se dio porque primero deben tomar la declaración del padre del Gobernador, José Luis Camacho, quien pidió presentarse en la fiscalía de Santa Cruz y no así en La Paz. Alegó que su salud es delicado, por lo que presentó certificados médicos que deben ser homologados.

Una vez que se haya cumplido ese procedimiento, en un plazo de tres días, se definirá si Camacho padre declarará en La Paz o Santa Cruz; después se citará a su hijo Luis Fernando.

«Les confieso que estoy emocionado y agradecido por tanto cariño. No es algo que haya buscado, no esperaba nada de esto el día aquel que me puse la gorra, tomé la Biblia y me fui a La Paz para defender nuestra democracia y nuestra libertad. Amo a mi gente, amo mi tierra y estaré siempre dispuesto a todo por nuestra Bolivia (sic)», concluyó el Gobernador en redes sociales.