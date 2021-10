Cillian Murphy será el padre de la bomba atómica

Hace apenas un mes nos enterábamos de que Christopher Nolan ya había decidido que su próxima película giraría alrededor del papel de J. Robert Oppenheimer en la creación de la bomba atómica. Poco después supimos que abandonaba Warner para hacerla con Universal y ahora la noticia es que ya tiene título, fecha de estreno y que Cillian Murphy será su protagonista.

La veremos en 2023

Lo nuevo del director de ‘Interstellar’ se titulará ‘Oppenheimer’ y llegará a los cines el 21 de julio de 2023. Lo hará además con una ventana de exclusividad de 100 días en salas, una de las múltiples exigencias que Universal tuvo que aceptar para que Nolan aceptase colaborar con ellos.

Escrita por el propio Nolan, ‘Oppenheimer’ partirá del libro ‘American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer’ de Kai Bird y Martin J. Sherwin. En ella veremos cómo Oppenheimer juega un papel fundamental en el desarrollo de las armas atómicas, pero luego recela de su poder y organiza una campaña internacional para controlar su uso.

En su momento ya se dijo que Murphy iba a formar parte del reparto, pero no era algo seguro. Será su sexta colaboración juntos tras la trilogía de Batman, ‘Origen’ y ‘Dunkerque’, donde tuvo un papel bastante pequeño. Aún se desconoce quién le acompañará al frente del reparto, pero seguro que no tardamos en descubrirlo.

Nolan también ha querido contar en ‘Oppenheimer’ con varios de sus colaboradores habituales como el director de fotografía Hoyte Van Hoytema, la montadora Jennifer Lame o el compositor Ludwig Göransson. Para hacer realidad su visión de la historia contará con un presupuesto de 100 millones de dólares y el trabajo de producción arrancará a principios de 2022.