Claudia Arce consigue su primer protagónico en «La Rosa de Guadalupe»

La actriz y cantante boliviana Claudia Arce celebró este miércoles el haber conseguido su primer papel protagónico en Televisa. Se trata de un capítulo en la serie “La Rosa de Guadalupe”, que será dirigido por Santiago Barbosa.

«Estoy muy feliz porque me dieron mi primer protagónico en Televisa y la próxima semana lo voy a grabar», anunció Arce, en su cuenta de Instagram.

La artista agradeció la confianza de Barbosa y la oportunidad de ser la siguiente «prota» de la serie. El capítulo llevará el nombre de «La tía Alejandra».

«Yo soy la tía Alejandra. En realidad me llamo Fabiola, pero ya van a ver en el capítulo por qué me cambio el nombre y por qué me llaman la tía Alejandra», adelantó. “Les dejo en la siguiente historia a mi director para agradecerle por confiar en mí y darme esta oportunidad para ser su prota en el siguiente capítulo”.

«La Rosa de Guadalupe» es una telenovela mexicana que cuenta en cada capítulo una historia diferente. Su estreno fue en 2008, por lo que la actuación de la boliviana será parte de la decimocuarta temporada.

Arce radica actualmente en México, donde migró para desarrollar su carrera como actriz. Actualmente forma parte del elenco de la telenovela «La Desalmada», donde interpreta el personaje de Candela.

Paralelamente a su carrera como actriz, la modelo también fue desarrollándose como cantante. Realizó su debut con un concierto virtual el pasado mayo y este viernes 22 estrena el videoclip de «Siempre has sido tú».