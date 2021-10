Comandante Aguilera da un mensaje por el Día de la Mujer y le preguntan: ¿Qué pasó con María Fernanda?

Fuente: Página Siete Digital

El comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, publicó el lunes un video de felicitación por el Día de la Mujer Boliviana, un mensaje divulgado en las redes que dio lugar a la reacción de los internautas, que preguntaron: «¿Qué pasó con María Fernanda?».

«Me refiero a ti, hermosa y maravillosa creación del universo, a ti que tiene capacidad, talento, experiencia… Juntos queremos luchar para tu inclusión, para tu igualdad, para rescatar de ti todo el amor, la paciencia y sabiduría. Juntos quememos el miedo, juntos terminemos con la violencia», se le escucha decir a Aguilera en el video.

El mensaje fue publicado en las redes sociales de la Policía y las reacciones no se hicieron esperar: «¿Qué ha pasado con #MaríaFernanda? #Chasquipampa #NuncaSeréPolicía», se lee en una de las primeras reacciones.

También puede leer: Seis policías son investigados por la muerte de una joven en la EPI de Chasquipampa

«Y van a responder por la vida de María Fernanda Paucara? Cuándo lo va a hacer, coronel?». «Coadyuven en la investigación del asesinato en la EPI de Chasquipampa… basta de bla bla». «Nadie se suicida en una comisaría…», fueron algunos de los mensajes.

María Fernanda murió la madrugada del miércoles 6 de octubre en una celda del Módulo Policial de Chasquipampa, zona Sur de la urbe paceña.

«No queremos felicitaciones, coronel Aguilera. Queremos que se investigue y se procese, inmediatamente, a los culpables de la muerte de María Fernanda, que estaba viva al momento de quedar bajo la custodia de la Policía Boliviana. Nos insultan», tuiteó la escritora y gestora cultural Paola Senseve.

AHHHHH, PERO EL A TRE VI MIEN TO.

No queremos felicitaciones, Coronel Aguilera. Queremos que se investigue y se procese, inmediatamente, a los culpables de la muerte de María Fernanda, que estaba viva al momento de quedar bajo la custodia de la policía boliviana. Nos insultan. https://t.co/KwXdrYTrAJ — Paola R. Senseve T. (@psenseve) October 11, 2021

Ante el silencio de las autoridades, la familia busca respuestas y no descarta, de ser necesario, solicitar una necropsia.

“Tres chicos y una chica estaban con ella esa noche, todos tienen que volver a declarar. Tiene que haber otra autopsia, porque no confío en lo que dice la que le han hecho a mi hija. Lo que nos dicen no es consistente, no estoy conforme”, indicó la madre de la fallecida, de 22 años, Nelly Mamani.

La joven madre tenía dos hijos por los que trabajaba. El mayor tiene cinco años y el menor tres.

“Era trabajadora, trabajaba por sus hijos, los sacaba adelante; no le hacía mal a nadie”, lamentó Laura, hermana de la joven.

Seis efectivos de la Estación Policial Integral (EPI) de Chasquipampa fueron replegados por el hecho y son investigados por el Ministerio Público, en un hecho que sigue sin ser esclarecido.