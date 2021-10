Comcipo cree que será más beneficioso para Potosí “bolivianizar” la minera San Cristóbal

El anuncio de las negociaciones de la venta de la minera San Cristóbal tomó por sorpresa al Comité Cívico Potosí (Comcipo), que consideran que las utilidades generadas por la empresa no benefician al departamento y consideran que en manos de empresarios bolivianos puede cambiar la situación.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

«Evidentemente, fue una sorpresa esa noticia, la cual amerita analizarlo porque sabíamos que estaba en etapa de cierre la minera. Pero hoy cuando conocemos que se puede explotar por 50 años más hay que ver si es verdad o no, porque nos puede alegrar si son empresas bolivianas, una sociedad entre Oriente y Occidente me parece adecuado nos alegra… «, manifestó el presidente de Comcipo, Juan Carlos Manuel, en contacto con Asuntos Centrales.

En su criterio, teniendo un empresario potosino entre los propietarios de la empresa habría un mejor trato en el sudoeste potosino, que vive en pobreza. «Si se concreta (la venta), se puede viabilizar los impactos negativos que ocurre con las empresas transnacionales, con el tema de medio ambiente, agua en manos de la empresa San Cristóbal. Ya teniendo en manos bolivianas vamos a tener mejor solución al tema…», afirmó.

Consultado sobre cómo evalúan los 11 años de operaciones de Sumitomo Corporation en Potosí, respondió: «Hay una desventaja grande. El tema regalitario que solo es del 3%, hay un municipio que se benefició, pero no vemos las utilidades para el departamento. Si bien es una de las empresas más importantes, obviamente fueron buenos ingresos para el país, pero no para el departamento… Ese 3% no alcanza para nada», lamentó.