Cuatro departamentos tienen vacunas a punto de caducar

Luis Escobar / La Paz

La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca y Pando tienen vacunas Johnson & Johnson (J&J) y AstraZeneca que están a punto de caducar porque un porcentaje de las personas mayores de 18 años no aceptan las dosis. El Gobierno insta a las autoridades locales a extremar los esfuerzos para inmunizar a la población, además pide que estos inoculantes se devuelvan al Ministerio de Salud para su aplicación.

“Evidentemente, hay vacunas que se están por vencer, son de la marca J&J”, informó el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, Mayber Aparicio.

El profesional explicó que estos inoculantes fueron distribuidos en “algunas” zonas rurales del departamento. “La población no accedió a vacunarse. Lo que haremos es que en este período va a continuar la inmunización en diferentes lugares y en caso de que las dosis no se administren pronto, las tendremos que replegar”, dijo.

Si las dosis se devuelven, se podrán utilizar para inmunizar a la población del área urbana que todavía busca las vacunas de este laboratorio por ser unidosis. Aparicio aseguró que hasta la anterior semana había alrededor de 5.000 dosis disponibles, pero la cifra pudo bajar en los pasados días.

Un panorama similar ocurre en el departamento de Santa Cruz. El jefe de Epidemiología del Sedes, Juan Carlos Hurtado, informó a Página Siete que hasta fin de mes podrían vencer 80.000 dosis de AstraZeneca.

“Vencen el 30 de este mes. Son más o menos 80.000 dosis que las usaremos para los adultos mayores de 60 años y con patología de base”, indicó Hurtado.

Esta medida se asume luego de que el Gobierno nacional autorizó esta semana la aplicación de la tercera dosis en ambos grupos de riesgo. Según Hurtado, las vacunas AstraZeneca son compatibles con otras dosis aplicadas en Bolivia como la Sinopharm o Sputnik V, entre otras.

“Ya se comenzaron a aplicar la vacunas; sin embargo, hay susceptibilidad de (poder aplicar) tantas vacunas en tan poco tiempo. Pero desde la Gobernación (de Santa Cruz) haremos los esfuerzos más grandes para poder inmunizar y dar certidumbre a la población”, explicó Hurtado.

El especialista dijo que en Santa Cruz todavía no se pueden aplicar las vacunas al personal de salud porque no se cuenta con la autorización del Ministerio de Salud. “Hace tres meses pedimos, con notas, que se vacunen otros grupos etarios y al personal de salud, pero no recibimos respuesta”, afirmó.

En Pando ya se descartaron las primeras 1.200 vacunas AstraZeneca, informó el director del Sedes de esta región, Danny Mendoza. “Vamos a sacar de dudas a la población. Muchos dijeron que en Pando se están usando las vacunas AstraZeneca que ya vencieron. Nada que ver, el límite de vencimiento de las 1.200 dosis (ya pasó) y las dosis fueron desechadas en nuestro departamento. No están en nuestro medio, sólo nos quedan las que deben estar”, explicó.

Mendoza aseguró que no pueden ser “irresponsables ” y aplicar vacunas con una fecha de vencimiento pasada. “Jamás permitiremos que se vacune fuera de los reglamentos. Las dosis que tenemos están listas para su uso en la población y tenemos la capacidad de llegar con tercera dosis a los dos grupos: mayores de 60 años y personas con patología de base”, dijo.

Juan José Fernández, director del Sedes de Chuquisaca, sostuvo que también tienen vacunas a punto de vencer. “No sólo sobran en nuestro departamento, sino en toda Bolivia, entendiendo que aún tenemos vacunas que vencerán prontamente como las AstraZeneca ”, aseguró.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, reiteró ayer que la aplicación de las vacunas es una responsabilidad de los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) del país y que el Gobierno cumplió con la adquisición de las dosis para el 100% de la población mayor de 18 años del país.

“La puesta en marcha del Plan Nacional de Vacunación es una responsabilidad de los gobiernos departamentales (…) y vemos con sorpresa que algunos departamentos no están cumpliendo a cabalidad con esta función”, aseguró la autoridad.

Luego del reporte del Sedes de La Paz, Auza demandó que estos fármacos sean devueltos a la entidad nacional. “Si tienen la incapacidad de administrar esas 5.000 vacunas, solicitamos que las pueda transferir al Ministerio de Salud para que nosotros, extralimitando nuestras funciones rectoras, cumplamos nuevamente las funciones operativas y coadyuvamos con la vacunación”, declaró. El ministro descartó además la implementación de una medida para obligar la vacunación.