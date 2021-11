Cybermonday: 6 consejos para prevenir estafas y engaños durante una compra virtual

El ciberdelito es uno de los que más creció durante la pandemia por el aumento de la cantidad de ventas por Internet

Este lunes a primera hora comenzará una nueva edición del cybermonday, una oportunidad de compra con ofertas de descuentos para rubros tan amplios como electrónica, tecnología, turismo, muebles, decoración, indumentaria y calzado, deportes y fitness, alimentos y bebidas, cosmética, artículos para bebés y niños y hasta autos. Habrá más de mil marcas con promociones especiales durante los tres días de duración del evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Pero hay que tener en cuenta algunos consejos de seguridad para evitar que cualquier operación de compra virtual termine siendo un dolor de cabeza.

Como referencia, habitualmente la página oficial de CyberMonday tiene su pico de visitas a las 0 horas del primer día del evento y también es muy visitada al mediodía, momento de pausa de trabajo, y luego de las 19 horas. Sea el momento del día en que el usuario decida entrar a buscar la mejor oportunidad, deberá prestar atención a algunos puntos en particular para evitar caer en algún tipo de engaño.

Los ciberdelitos fueron los que más crecieron durante la pandemia, en un contexto en el que aumentó fuertemente el comercio electrónico por las restricciones a la actividad presencial. “Las estafas en el comercio electrónico se incrementaron a la par del volumen de transacciones, aprovechando la falta de información y desconocimiento de los nuevos consumidores”, explicaron desde la compañía especializada en seguridad virtual VU.

“Los ciberdelincuentes están actualizados y constantemente buscan nuevas formas de operar, pero suelen tener rasgos en común: esto hace que la mayoría sean casos que se pueden prevenir”, explicó la compañía, que elaboró seis consejos prácticos para tener en cuenta a la hora de hacer una compra por Internet.

Aprender a detectar el phishing

Se trata del ataque más común y está basado en técnicas de ingeniería social, pero también depende del desconocimiento y el error humano, apunta VU. Es necesario estar atento de comunicaciones que lleguen por WhatsApp, redes sociales, correo y teléfono, incluyendo SMS y llamadas. Si llegan mensajes promocionales que incluyen links o archivos adjuntos, no hacer click ni abrir nada. Una forma para evitar caer en trampas es asegurarse de que la marca del sitio esté bien escrita; por ejemplo, si la marca es “Shopping”, asegurarse de que no diga “Shopin” o “Shopiin”.

La seguridad de las conexiones es una de las claves para evitar el robo de información. Foto: Robert Günther/dpa

Reputación del vendedor

Leer las reseñas de otros compradores puede ser muy útil si existen dudas acerca de la veracidad del sitio o la oferta: una señal de alerta es cuando son todas positivas, remarcó VU en su serie de advertencias. “También es importante conocer las políticas de garantía, reembolso y/o devolución, por si llegara a haber algún inconveniente con el pedido. Si se compra en una página desconocida, asegurarse de que ese sea el sitio de la compañía y buscar canales de comunicación oficiales, además de referencias”, explicaron.

Conexiones seguras

Es importante proteger la red wi fi hogareña con una contraseña que sea lo suficientemente segura y, en lo posible, evitar compartirla. “Si es necesario hacer una compra fuera del hogar, asegurarse de que nadie puede ver nuestra pantalla y de que el dispositivo utilice su red móvil en vez de un WiFi público, ya que son vulnerables y pueden estar intervenidos”, explicaron desde la compañía.

Factores de autenticación adicional

Muchos bancos y plataformas de compra online permiten habilitar la opción de un segundo factor de autenticación, basado en un código de única vez que llega, por lo general, vía SMS. Es fundamental, tanto para compradores como para las empresas o instituciones financieras, aumentar los niveles de seguridad de los accesos, comentó Pablo Lima, jefe de ventas del Cono Sur de VU.

Buscar señales de seguridad

Todos los sitios cuentan con protocolos de seguridad propios. El primero y más común es “https” al comienzo de la dirección del sitio web, que suele ir acompañado por el ícono de un candado o escudo. La mayoría de los sitios pide que el usuario se registre a través de un formulario para comprar: no hay que completarlos si solicitan datos fuera de lo normal como profesión o datos familiares. Al pagar, selecciona “No” si el sitio te pregunta si quieres guardar los datos de la tarjeta para futuras compras.

Cuidar los datos de la tarjeta

Es recomendable ante fallas en el pago, hasta no estar seguros de que no se haya realizado un cargo en la tarjeta. Los procesos de pagos pueden demorar hasta un minuto; durante ese tiempo no darle “refrescar” al navegador, para evitar ingresar dos veces los datos del plástico en cuestión. Otro consejo para tener en cuenta: no entregar en ningún caso los datos completos de la tarjeta a algún desconocido.