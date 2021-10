Dar a luz en la puerta de un hospital, el saldo de la falta de empatía y de especialistas

Verónica Zapana S. / La Paz

Traer un hijo al mundo no es un momento grato, más aún cuando no existen las condiciones en el hospital. Martha Mamani conoce muy bien esta situación. Hace siete meses tuvo la experiencia más horrible de su vida: parir a su tercer hijo en la puerta de un establecimiento de salud de la ciudad de El Alto.

“Como era mi tercer hijo (el que iba a tener) ya sabía que debía ir al hospital cuando las contracciones se presenten de forma más seguida. Eso hice, pero me pidieron prueba negativa de covid. Les dije que ya estaba con dolores, pero me respondieron que debía cumplir con el protocolo por la pandemia”, contó Mamani a Página Siete.

No tuvo otra opción y fue a buscar una prueba de diagnóstico de la Covid-19. “Los dolores eran más seguidos y fuertes. Cuando llegué al hospital ya no podía aguantar, pero la enfermera me dijo que espere en la puerta. Ya no pude más y mi wawa nació”, relató.

El esposo de Martha gritó al ver al bebé en el suelo. En ese momento, los médicos recién salieron para dar atención. “Dentro del hospital me pidieron disculpas”, dijo la mujer al recordar este episodio.

No es la única. Entre 2018 y este año, muchas mujeres vivieron esa desafortunada experiencia y varios de los casos se denunciaron a través de los medios de comunicación y redes sociales. Por ejemplo, en este último mes, dos madres dieron a luz en puertas de hospitales de Cochabamba y Beni.

Para el presidente de la Sociedad Boliviana de Ginecología y Obstetricia, José Antonio Aguilar, no es tan común la frecuencia de los partos en las puertas de los hospitales, “pero se da” y ocurre por varias razones.

La principal razón es la falta de personal en el sistema de salud. “En Bolivia somos 440 ginecólogos, pero tenemos más de cuatro millones de mujeres en edad reproductiva. Para esa cantidad se requeriría por lo menos el doble”, explicó Aguilar a Página Siete.

Según el especialista, los primeros y segundos niveles deben contar con estos profesionales porque se encargan de valorar el avance de la gestación.

Otra de las razones, según Aguilar, es que la población no tiene una cultura de acudir al hospital cuando todavía puede ser evaluada por los profesionales. Muchas gestantes llegan en la última etapa o cuando son multíparas, es decir que ya tienen más de tres hijos y esperan los dolores en la casa para no quedarse mucho tiempo en el hospital. “Ellas quieren llegar y dar a luz (…) Luego estar nuevamente en la casa”, agregó.

Según Aguilar, otra de las causas es que las pacientes deben ir a comprar algunos medicamentos. Aclaró que aunque el SUS (Seguro Único de Salud) cubre el parto, muchas veces los hospitales se quedan sin fármacos.

Como otro motivo, el especialista indicó que en algunas temporadas las salas de maternidad están “abarrotadas” y no tienen espacio. “Eso provoca que en muchas ocasiones, las mujeres tengan que peregrinar de un hospital a otro”, agregó Aguilar.

Por ejemplo, en julio del año pasado, una mujer peregrinó durante nueve horas en busca de atención médica y dio a luz dentro de un auto en las puertas del Hospital Cochabamba.

Para los familiares y muchas de las mujeres que vivieron esta experiencia, la principal razón de este problema es la falta de empatía del personal de salud.

María recordó la pesadilla que vivió cuando su cuñada estaba con dolores de parto. “No la recibieron en el primer hospital al que fuimos porque nos indicaron que era público y ella estaba asegurada”, contó.

Al llegar al hospital del seguro, el personal solicitó que la mujer suba unos pisos para recibir atención. “Ella se agarraba de mí y a penas subía las gradas por el dolor. Cuando llegamos a la última grada, mi sobrinito cayó. En ese momento grité pidiendo ayuda y recién las enfermeras salieron para ayudar a mi cuñada. Lo único que hice fue alzar a mi sobrino en mi manta”, relató.

Para Aguilar, no es “correcto decir que es falta de empatía, sino falta de capacitación al personal” porque en todos los hospitales, sin excepción, una embarazada ingresa por emergencia, así que la atención a esta población es de prioridad.

El médico dijo que es importante que los Servicios Departamentales de Salud den cursos de relaciones humanas. Los hospitales también deben contar con información adecuada para la atención de urgencia a las pacientes.

“La falta de información y capacitación, además el hecho de contratar personal sin conocimientos de un buen trato, conllevan a eso. Tampoco taparé el sol con un dedo y diré que todo es maravilla, no es así. Sabemos quiénes atienden con calidad y calidez, pero sabemos que hay algunos que no tienen esa parte humanitaria. A eso debemos atacar”, dijo Aguilar.

El 24 de septiembre, una mujer con trabajo de parto llegó al Hospital Materno Infantil Reidun Roine de Riberalta (Beni), el personal de salud exigió una ficha para dar atención. Mientras la mujer hacía fila para cumplir el requerimiento, dio a luz en la puerta del ingreso al establecimiento.

El director del Materno Infantil de Riberalta, José Luis Pereira, dijo que el hospital sólo cuenta con un especialista.

En similar situación está el hospital de segundo nivel Roberto Galindo, de Cobija. Según Wilson Salazar, expresidente del Colegio Médico de Pando, como este establecimiento es para todas las especialidades, la mujer gestante debe hacer fila con el resto. “No hay un materno infantil”, aseguró. Añadió que tampoco hay especialistas. Aguilar dijo que allá atienden sólo 10 ginecólogos.

Para el presidente de la Sociedad de Ginecología de Tarija, Juan José del Carpio, la mayoría de las mujeres con parto en esas circunstancias lo tienen porque no realizaron control prenatal. “Por lo general es gente migrante del área rural”, agregó.

Sucre

Julio de 2018

Por falta de atención médica, una mujer dio a luz dentro de un taxi que estaba en puertas del Hospital San Pedro Claver de Sucre. La gestante fue dos veces al centro, pero fue rechazada.

Cobija

Diciembre de 2018

Luego de esperar seis horas por atención, Diana R. murió en el parto en el hospital. El personal dio por muerto al bebé, pero estaba vivo. Falleció después. El esposo denunció negligencia.

Warnes

Enero de 2019

Un bebé prematuro murió con quemaduras de tercer grado en el Hospital Nuestra Señora del Rosario. Ocurrió porque el personal puso al bebé en una cuna con estufa por la falta de incubadora.

Santa Cruz

Febrero de 2019

En febrero de 2019, otra mujer dio a luz en las puertas del Hospital Francés de la ciudad de Santa Cruz. Según los videos, la mujer estaba tendida en el suelo con dolores de parto.

Rurrenabaque

Abril de 2019

Luego de peregrinar dos días por atención, Oyuki murió tras dar a luz a mellizos en el hospital. Su esposo denunció que la joven sufrió maltrato y el personal le negó la cesárea pese al riesgo.

Cochabamba

Julio de 2020

En julio del año pasado una mujer tuvo que peregrinar por nueve horas en busca de atención médica y terminó por dar a luz en un auto en las puertas del Hospital Cochabamba.

El Alto

Julio de 2020

Rosa Juve, que tenía ocho meses de embarazo, se enteró que el bebé que llevaba en el vientre había muerto. Tuvo que peregrinar por atención en hospitales de El Alto. Murió horas después.

El Alto

Agosto de 2020

Luego de peregrinar por cuatro hospitales, una mamá con covid dio a luz en la casa del médico y entonces autoridad del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, Freddy Baltazar.

Cochabamba

Agosto de 2021

El 31 de agosto, una mujer de 25 años dio a luz en las puertas del Hospital México de Sacaba (Cochabamba) por la falta de atención. Denunció que el personal no abrió las rejas del centro.

Beni

25 de septiembre de 2021