Denuncia: BOA duplica precio de pasajes de Brasil a La Paz

Fuente: paginasiete.bo

Jorge H. Quispe C. / La Paz

Residentes bolivianos en el estado de Sao Paulo, Brasil, denunciaron ayer que la estatal BOA (Boliviana de Aviación) elevó los pasajes a La Paz en un 100%. Desde la empresa aérea indican que es falso, pero admiten que a fin de año, por la demanda, el precio de un boleto puede duplicarse por la alta demanda.

“Los pasajes de ida y vuelta a La Paz costaban 1.300, 1.400 o 1.500 reales (unos 1.800 bolivianos), pero ahora por las fiestas (de fin de año) están entre 3.000 y 3.500 reales (4.275 bolivianos). Consideramos que esto es un abuso, tomando en cuenta que es una empresa estatal”, sostuvo ayer un residente boliviano desde el estado paulista, que prefirió el anonimato.

“Con estos precios se nos hará muy difícil viajar por avión, vamos a tener que ir por tierra, pero es más complicado”, afirmó el residente para quien la estatal aprovecha que es una de las pocas líneas aéreas que hacen el viaje hasta la ciudad de La Paz.

Otro compatriota señaló que temen que los costos de los pasajes se incrementen más en diciembre. “A este paso van a subir a más de 4.000 reales cuando estemos cerca del 25 de diciembre. Será más caro viajar a Bolivia que a otros lados”, lamentó.

Empresa dice que es falso

Página Siete se comunicó con el responsable de BOA en Sao Paulo, Víctor Palenque, quien en principio dijo que es falso que se estén cobrando montos elevados por los pasajes, pero luego dijo que la estatal se rige por la oferta y la demanda. Admitió que en diciembre un boleto puede llegar a costar 3.000 reales.

Palenque, en respuesta a la denuncia, sostuvo que por estos días BOA está con “una promoción con precios económicos a La Paz, Cochabamba y Santa Cruz”.

Añadió que es falso que estén cobrando precios elevados. “Claro, los boletos son calculados de acuerdo a la oferta y a la demanda. En este momento estamos con baja temporada y estamos con tarifas promocionales”, precisó Palenque .

Según el funcionario, los residentes pueden adquirir ahora sus pasajes para fin de año, pero cuando se le insistió sobre cuánto cuesta un boleto en la actualidad, no respondió.

“Varía. No le puedo decir por cada vuelo. Eso es de acuerdo a la ocupación de cada vuelo; no son fijos (los costos), no son establecidos. Eso cambia de un vuelo a otro y de un día a otro. Mal puedo decirle cuánto cuesta”, explicó.

¿Un pasaje puede llegar a costar 3.000 reales (3.600 bolivianos)? consultó este medio y el ejecutivo respondió: “Posiblemente, puede ser, depende del perfil del vuelo. Varía por la oferta y demanda. Hay tarifas más altas cuando los vuelos están completos”, puntualizó.

Palenque dio un ejemplo: “Una época alta es 24, 23 y 22 de diciembre; pero como dije, si compran ahora pueden hacerlo con tarifas promocionales”.

Preocupación por Ley 1386

Por otra parte, la comunidad boliviana en Sao Paulo expresó su preocupación por los alcances de la Ley 1386, de Estrategia Nacional Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, vigente desde agosto. Contra esa norma varios sectores se movilizan en Bolivia.

“Nosotros desde Brasil, cada semana enviamos dinero a nuestros familiares, especialmente a fin de año. Mandamos desde 5.000 hasta 15.000 dólares y ahora les van a preguntar, que justifiquen aquello y cómo lo harán, por eso estamos preocupados con esta nueva ley”, dijo a Página Siete desde Brasil Hidalgo Rojas Tancara, representante de la Federación de Bolivianos Itaquaquecetuba en Sao Paulo.

En esa ciudad brasileña viven al menos 800 mil ciudadanos bolivianos. Un 70% de ellos se dedican a la costura de ropa.