Denuncian en Cotoca al menos 10 perros envenenados, vecinos temen que sea por ola de robos

Las mascotas fueron encontrados sin vida y algunos agonizando, esperan que la Policía abra una investigación. En la capital cruceña existe una denuncia contra un vecino por envenenar a tres canes.

Fuente: Unitel

Leonardo Gil

En los últimos días de manera muy extraña al menos 10 perros fueron envenenados en la urbanización San Miguel, perteneciente al municipio de Cotoca, departamento de Santa Cruz.

Los vecinos se encuentran preocupados ante esta situación y existe alarma entre ellos debido a que temen que los responsables de este hecho sean antisociales ante una posible ola de robos.

“Han aparecido extrañamente varios perritos muertos y continúa, pese a que en estos días se ha dado a conocer a la Policía con documentos de los afectados, pero hasta ahora no han venido para hacer una investigación, existe la susceptibilidad de que pueda ocurrir algo malo en nuestro barrio”, indicó uno de los vecinos a UNITEL.

Los canes aparecen sin vida en la calle donde empezarían a convulsionar por el envenenamiento, incluso hace unos cinco días un perro fue apuñalado y abandonado en la puerta de un domicilio.

Los propietarios de los perritos lloran de impotencia ante la lamentable situación, por lo que piden atención a su demanda para poder frenar estos hechos.

Otro caso en Santa Cruz

Propietarios de un domicilio ubicado en el barrio el Pari, zona del 2do anillo de la avenida Ana Barba de Santa Cruz, denuncian a un vecino por presuntamente haber envenenado a sus tres perros.

“En la mañana envenenaron a mis perritos, salí a la calle a averiguar quién fue el responsable de esta atrocidad contra un animalito, y me encuentro con que es un vecino”, dijo el dueño de los canes.

El hombre mostró un pedazo de carne que había encontrado en uno de los techos de su vivienda, el cual tendía varias pastillas, por lo que se presume que el responsable del hecho lanzó la carne dentro el domicilio para que los perritos lo coman.

Los vecinos no entienden porque se da esta situación, ya que aseguran que los canes no causan ningún peligro porque son de raza muy pequeña y no acostumbran a salir a la calle.

El caso ya fue denunciado ante la Policía y se espera que se realice una investigación para determinar las razones de este lamentable hecho.