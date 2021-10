Desayuno escolar: Productores tarijeños dicen que el bono irá al contrabando

El desayuno escolar se ha convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno Municipal de Tarija y el Concejo Municipal, por la presión social que hay en torno a este beneficio. Mientras los padres de familia insisten en que se entregue un bono con los recursos presupuestados para el desayuno escolar, que es de 21 millones de bolivianos aproximadamente, los productores locales de leche, huevo y miel, entre otros, exigen a las autoridades cumplir con la Ley 622 y entregar la Alimentación Complementaria Escolar en insumos que se elaboren en la región. Advierten que un bono solo fomentará el consumo de contrabando, como ya ocurrió en anteriores ocasiones. El alcalde Johnny Torres siente la presión y pide concretar un acuerdo que dé contento a ambos sectores.

La mañana del martes 26 de octubre, los dirigentes de los padres se reunieron con el presidente del Concejo Municipal, Cesar Mentasti, para explicar una propuesta con la que pretenden remplazar la Ley 622. La idea es que a partir de la gestión 2022 el desayuno escolar se entregue en recursos económicos.

Mientras tanto, afuera, un grupo de productores locales, a bocinazos, hacía conocer su rechazo a esa propuesta y exigía a las autoridades municipales cumplir con la Ley 622, que en su artículo 4 indica: proveer la Alimentación Complementaria Escolar (…) con alimentos sanos, inocuos, de calidad, nutritivos y culturalmente apropiados, provenientes de la producción local y nacional.

“Hablamos tanto de reactivación económica, pero en la práctica no se hace nada. Más al contrario, unos cuantos concejales quieren aprobar una normativa que solo beneficiará al contrabando”, indicó a Play Noticias un representante del sector agrícola.

Ronny Martínez, representante del sector avícola de Tarija, recalcó que lo único que piden los productores locales es que se cumpla la Ley 622, que establece claramente la entrega de alimentos y no de dinero en efectivo.

Otro productor que participaba del “bocinazo productivo”, apuntó al concejal Erwin Mancilla de fomentar a los padres de familia a exigir un bono como parte del desayuno escolar.

“Dar dinero es un despilfarro, tenemos las experiencias, sabemos que todo ese dinero se va ir al contrabando”, advirtió.

Alcaldía presionada

A pocos metros del “bocinazo productivo” y de la reunión entre padres de familia y el presidente del Concejo Municipal, se hallaba el alcalde Johnny Torres, quien indicó que junto a su gabinete está analizando una “salida salomónica”.

“El productor tiene razón, el productor paga impuestos, se esfuerza y merece que sus productos sean protegidos del contrabando. Al otro lado la gente dice no, yo quiero que me den el dinero en efectivo, pero no hay norma que lo ampare, no hay ley que lo ampare, esto llevaría a severos problemas jurídicos. Salvo una ley, pero la ley tiene que identificar recursos económicos más allá del IDH que está destinado a la alimentación suplementaria”, explicó la autoridad, quien recalcó que se debe buscar una salida jurídica.

En todo caso, Torres considera que el Gobierno nacional puede plantear una salida a ese conflicto, ya que la distribución del desayuno escolar es un problema que tienen varios municipios del país, sobre todo las capitales, donde se ha suspendido las clases presenciales y, por ende, la entrega de ese beneficio a los estudiantes.

“No podemos pensar en un solo sector sin que nos interese el otro, tenemos que aprender a convivir”, enfatizó.