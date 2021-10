Detienen a líder indígena Adolfo Chávez en el aeropuerto de Viru Viru, culpan al Gobierno

La Cidob orgánica denunció que la acción pretende impedir que el líder indígena participe de la COP26 donde iba a denunciar al gobierno de Luis Arce por sus políticas extractivas.

Fuente: ANF

El responsable de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y expresidente de la Cidob, Adolfo Chávez, fue detenido la mañana de este domingo en el aeropuerto internacional de Viru Viru, Santa Cruz, cuando pretendía viajar a Escocia para participar de la Cumbre de Cambio Climático.

El líder indígena fue sorprendido cuando se activó la alerta migratoria y se lo identificó en una lista de personas arraigadas que no puede dejar el país por asuntos judiciales en su contra. Desde ese momento quedó retenido, informaron desde la marcha indígena de la cual participaba.

Su abogado Chiqui Martínez confirmó el hecho, señaló que fue trasladado a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, bajo el supuesto de existir una disposición de arraigo, donde el jurista se constituyó para precautelar los derechos de Chávez.

La Cidob orgánica que es contestataria al Gobierno de turno se pronunció a través de su cuenta de Facebook, denunció que Chávez fue detenido e impedido de viajar para participar de la COP26, donde denunciaría las políticas extractivas y las vulneraciones a los derechos de la madre tierra por parte del gobierno de Luis Arce.

“Adolfo Chávez Beyuma, Coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación de la COICA, NO PUDO VIAJAR A ESCOCIA, donde participaría de la COP26, Exponiendo al mundo las Violaciones e invisibilización por parte del Gobierno de Catacora hacia los Derechos Humanos, Casa Grande (territorios) de las Naciones y Pueblos Indígenas como así también las violaciones a la Madre Tierra y Medio Ambiente”, dice el pronunciamiento de la Cidob orgánica.

Chávez participaba de la Marcha indígena de tierras bajas que el 25 de agosto partió de Trinidad, y durante 37 días los indígenas caminaron exigiendo al Gobierno que atienda sus demandas principalmente en contra de los avasallamientos de tierras.

El 30 de septiembre llegó la movilización a Santa Cruz, sin embargo, a 31 días el Gobierno no atendió sus demandas y eludió instalar el diálogo. Chávez fue un activo dirigente en la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, el 2011 ya participó de la VIII Marcha por el TIPNIS.

“El Gobierno de Arce Catacora no sólo no atiende a las Naciones y Pueblos Indígenas; si NO que los Judicializa cuando los Indígenas levantan sus voces exigiendo sus Derechos”, anotó la Cidob orgánica.