Detienen a un hombre con un cuchillo tras prender fuego en el metro de Tokio y dejar al menos a 15 personas heridas

La policía informó que el incidente ocurrió este domingo alrededor de las 20:00 (hora local) en el tren que operaba en la línea ferroviaria Keio, cerca de la estación Kokuryo.

Los bomberos reportaron que las llamas dejaron una parte de un asiento quemada. Mientras, la policía está investigando un informe de ácido clorhídrico esparcido en el tren.

This is an unprecedented situation! The man with a knife is reported to have burned train seats in an arson! 😱 #Tokyo https://t.co/taV3W8MmQE

