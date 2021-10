Devolución por doble cobro con tarjetas puede tardar días

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete/ La Paz

¿Alguna vez le ocurrió que al hacer el pago con tarjeta de débito o crédito la máquina del terminal de venta (POS) se paró por alguna falla de comunicación o internet en el negocio, pero en su cuenta apareció un doble pago? Le pasó a varias personas, pero la devolución del débito en exceso puede demorar varios días y con trámites.

Los POS son los dispositivos que sirven para reconocer la tarjeta, anotar la clave y que el negocio pueda restar de la cuenta bancaria del interesado el pago por algún producto o servicio.

Al economista y profesor de Maestrías para el Desarrollo de la Universidad Católica Boliviana (UCB), Gonzalo Chávez, le ocurrió este problema al hacer el pago por la compra de remedios en una farmacia.

Explicó que la operación se realizó vía la Red Enlace pero el dispositivo “entró en una especie de loop” en un primer intento de pago y no se cobraba, pero en una segunda operación la máquina funcionó.

A través de su banca móvil verificó que hubo un doble cobro con diferencia de un minuto y la farmacia se deslindó del problema y le pidió llamar a la Red Enlace de donde le derivaron al banco donde tiene ahorros.

”El banco constata que hubo los dos pagos. Pero dice al cliente que se hará un reclamo que tomará nueve días y que después recién harían la devolución del dinero si fuera el caso”, añadió.

Chávez señaló que finalmente le devolvieron el dinero antes, pero observó que el procedimiento que se debe seguir para la devolución demore tanto, ya que en otros países si esto ocurre el reintegro es inmediato. “El sistema financiero nacional hace alarde de que se moderniza y tiene sistemas seguros de transacciones financieras electrónicas. La seguridad es un elemento clave en este tipo de transacciones. Pero aparece el doble cobro. Las tres empresas le transfieren el problema al cliente”, indicó.

La periodista Mavi Ortiz enfrentó un problema similar en una farmacia en la avenida Hernando Siles cuando necesitaba comprar medicinas por un valor inferior a 50 bolivianos y pagó con tarjeta. “El problema es que salió el débito en mi Banca Móvil, pero no en el POS de la farmacia; terminé pagando dos veces, ya que la cuenta de ahorro tenía menos dinero”, contó.

En la farmacia le dijeron que debía recuperar el dinero en el banco con una carta, pero ante el reclamo airado, terminaron por solucionar el problema luego de algunos minutos.

“No creo que sea un problema sólo del POS, el internet es malo, a veces las transacciones son lentas y eso provoca las fallas. El problema es que cuando haces la compra y el dinero no llega, pero ya te debitaron de la cuenta, te hacen escribir una carta al banco para que te devuelvan el dinero o vea el problema. Te hacen asumir una responsabilidad que no es tuya”, puntualizó.

Otras personas al conocer estos casos también indicaron que sufrieron el doble cobro por un problema del dispositivo POS, pero luego de mostrar los recibos del banco lograron la devolución del dinero en los negocios donde hicieron el pago con la tarjeta de débito. “Con el comprobante del banco se demuestra que hubo un doble cobro y debería eso ser suficiente para que devuelvan el dinero cobrado en exceso”, indicó otra ciudadana,

“A mí también me pasó el cobro doble de la máquina, pero me fui al banco, hice el reclamo y me devolvieron”, añadió otra persona. “Parece que es común, me ocurrió en un supermercado de Cochabamba. No llegaron a hacer el cobro porque se verificó ese momento en su detalle y la cajera me dijo que esté atenta a recibir mi detalle mensual porque les pasa frecuentemente. Es por la conexión, a veces se pierde”, manifestó otra persona.

Una exfuncionaria de ASFI manifestó que por normativa existen cinco días para que las entidades realicen la devolución, pero la entidad reguladora debe evaluar la cantidad de reclamos al respecto y ver que el reintegro sea más ágil.

Suben operaciones