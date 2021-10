Día clave para Reyes Villa, el Gobierno está en la capital

Pablo Peralta M. / La Paz

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, espera que hoy la justicia actúe “en derecho” en torno al amparo que presentó en Sucre (Chuquisaca), en el marco del caso Sillar alternativo. En tanto, se hizo presente en la capital el viceministro de Régimen Interior y excandidato del MAS, Nelson Cox, quien declaró que Reyes Villa es “un corrupto”.

Ésta es una jornada clave para el burgomaestre, puesto que la Sala Constitucional N° 2 de Sucre debe resolver, desde las 11:00, la acción de amparo constitucional.

“Lo que yo espero de la justicia es que actúe en derecho, que la justicia no reciba presiones. Me informan ahorita que Nelson Cox había llegado justamente a Sucre. No sé para qué habrá llegado, seguramente para hacer su trabajo de presión, pero yo creo que los administradores de justicia van a tener que actuar en justicia, con la ley, como corresponde, y no ir contra todo un pueblo”, aseguró Reyes Villa.

A mediados de septiembre se conoció que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inadmisible un recurso de casación que la defensa del Alcalde presentó en el caso Sillar alternativo. Desde la defensa del burgomaestre manifestaron que el TSJ no entró al fondo, sino que observó aspectos de forma del recurso, y presentaron un amparo ante la Sala Constitucional N° 2 de Sucre.

El 20 de septiembre, esa sala admitió la acción y tres días después dejó sin efecto el mandamiento de condena contra Reyes Villa, y, además, le otorgó medidas cautelares.

La audiencia prevista para hoy tiene como precedente la concentración masiva que se realizó en el centro de Cochabamba, el martes, la que respaldó a Reyes Villa. En ese encuentro, el Alcalde señaló: “No puede ser que algunos que han perdido las elecciones le tengan bronca a Manfred, y se empiecen a mover políticamente para querer bajarlo al Alcalde que ha ganado con mayoría absoluta. No lo vamos a permitir”.

El viceministro de Régimen Interior Nelson Cox.

Foto: Archivo / Página Siete

El viceministro Cox, que está en Sucre, sostuvo que no se puede callar cuando se ve ilegalidad, y apuntó contra Manfred. “Lamento que el señor Reyes Villa quiera encontrar en mi persona al causante de los delitos que él ha cometido. Es un corrupto, es un corrupto sentenciado. Tiene varios procesos”.

Cox rechazó las denuncias en su contra de que supuestamente está interesado en movilizar personas. En cambio, sostuvo que sabe que hay quienes “quieren movilizarse” para realizar presiones en Sucre.

“Ahora se harán controles en las trancas también. Sucre está tranquila, no pueden venir a perturbar. Hay información de que quieren venir a generar actos de presión violentos”, sostuvo.

En las elecciones subnacionales de marzo de este año, Reyes Villa fue elegido alcalde del municipio de Cochabamba con el 55,63% de los votos. Cox, su principal contrincante, obtuvo el 29,69% de respaldo.

"Lo que yo espero de la justicia es que actúe en derecho, que la justicia no reciba presiones".

Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba

"Ahora se harán controles en las trancas también. Sucre está tranquila, no pueden venir a perturbar".

Nelson Cox, viceministro de Régimen Interior

