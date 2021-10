Diputado de CC exhorta a Calvo a disculparse por dichos sobre la wiphala y gente de occidente

Cuestiona declaración de Calvo.

Legisladores de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) y del Movimiento Al Socialismo (MAS) solicitaron al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, pedir disculpas por sus polémicas declaraciones sobre la bandera wiphala y la población oriunda de occidente que reside en Santa Cruz.

El diputado Miguel Roca consideró que las palabras del líder cívico son un “insulto” al emblema y aseguró que no se puede tolerar ningún trato denigrante hacía un símbolo nacional reconocido por la Constitución Política del Estado (CPE), independientemente de la región que represente.

Por su parte, el legislador oficialista Sandro Ramírez exigió al líder cívico cruceño disculparse por el “peor insulto” que pudo emitir Calvo contra la bandera wiphala. Advirtió que las organizaciones sociales no dejarán sin sanción este nuevo acto de discriminación de parte del cívico.

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz calificó este martes de “trapo” sin representación a la wiphala y pidió no ser “cuervos” a gente de occidente que reside en Santa Cruz que apoya el “wiphalazo convocado por sectores afines el partido de Gobierno.

“Si lo dijo, (Calvo) debería pedir disculpas, no sé en qué contexto lo dijo, como lo dijo, pero es inaceptable cualquier acto denigrante contra un símbolo nacional, más allá de que este o no reconocido en la Constitución, que representa algo sagrado para algún grupo de gente”. indicó.

“Al decir esa palabra: ‘un trapo viejo’ (en referencia a la wiphala) y es el peor insulto que ha hecho al pueblo boliviano y a quienes también defendemos nuestras organizaciones sociales (…) Si él (Calvo) no se va a disculpar por lo que ha mencionado, estamos seguros que las organizaciones sociales se lo van a exigir”. manifestó.

Calvo también se dirigió a las personas de occidente que viven en Santa Cruz y apoyan el wiphalazo. Los llamó “gente malagradecida” y les pidió respeto por la tierra que les dio “mejores días”. Les instó a no dejarse mandar por el Gobierno central, puesto que todo lo que han logrado durante su estadía en Santa Cruz cambiará con las leyes que pretende aprobar el Ejecutivo.

Afirmó que la intención del Gobierno con actos como el “wiphalazo” es ampliar más la zanja que existe

entre la población del oriente y occidente.

“Un trapo no hace nada, un trapo no nos representa”. expresó Calvo, sobre el símbolo patrio, previo a la realización de un acto de protesta por el “desagravio” a la wiphala y en defensa del Gobierno de Luis Arce.

“Con estas normas (como el proyecto de Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas) las cosas van a cambiar, ya no va a haber un pueblo agradecido, ya no va a haber un pueblo que respalde todas esas cosas que ustedes están haciendo (como el wiphalazo) en contra de los cruceños, en contra de la tierra que les da de comer, no sean cuervos”.