Dos de los mejores destinos turísticos flexibilizan sus fronteras: uno vacunó muy poco, el otro era súper restrictivo para visitantes

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia anuncio esta semana su intención de reabrir las fronteras al turismo a partir del primero de noviembre para aquellos que vengan de una lista de 40 países seleccionados y estén plenamente vacunados. Sin embargo, esta medida ha provocado escepticismo en parte de la sociedad debido a que el país cuenta con un bajo porcentaje de su población vacunada.

Según Our World in Data, poco mas del 40% de la población tailandesa recibió ambas dosis de la vacuna contra el Covid-19. Un porcentaje muy bajo si se lo compara con sus vecinos regionales, como Malasia, Singapur y Cambodia que tienen mas del 70% de sus habitantes inoculados completamente.

“A pesar de un impresionante y admirable esfuerzo de vacunación, la vacunación completa sigue siendo relativamente baja y desigual”, dijeron economistas del Bank of America luego del anuncio oficial. “Como es evidente en los demás países, la tasa de vacunación es demasiado baja para prevenir un brote, especialmente con la variante Delta”, agregaron.

La medida esta orientada a paliar los efectos negativos que provoco en la economía el cierre de fronteras al turismo vigente desde 2020, y en un intento de recuperar la actividad económica del país se corre este riesgo sanitario. Para las autoridades es momento de arriesgarse ya que, entienden, es mayor el costo económico que el potencial costo sanitario.

La tailandesa es de las economías de la región que más depende del turismo, formando esta alrededor del 21% de su PBI en 2019 según la economista de Oxford Economics Sian Fenner. Y debido a las restricciones fronterizas, la recuperación económica del país se ha quedado atras en comparación con sus vecinos regionales.

No obstante, se espera que los niveles de turismo sigan siendo menores a los de los tiempos precovid. “Esperamos que el turismo receptivo se recupere en 2022, pero incluso entonces esperamos que las llegadas internacionales estén un 66% por debajo de los niveles de 2019″, dijo Fenner, “De hecho, no esperamos una recuperación total de los viajes entrantes a los niveles anteriores a la crisis del Covid hasta 2025″.

Otros países de Asia están abriendo también sus fronteras al turismo y este fue un factor que influyo en la decisión gubernamental, aunque estos otros países cuentan con un porcentaje de vacunación mucho más el

evado que el tailandés. Charnon Boonnuch, un economista del fondo de inversión japonés Nomura, cree que “La necesidad de reapertura también aumentó debido a la creciente competencia de los países vecinos que han relajado las normas fronterizas, como Singapur, que tiene una tasa de vacunación completa mucho más alta, del 85%”.

¿Adiós a las duras restricciones?

Por su parte, Nueva Zelanda también anunció que iba a relajar las restricciones impuestas en marzo de 2020 por la pandemia de Covid-19. Chris Hipkins, el ministro encargado de manejar la pandemia, anunció que desde noviembre los viajeros provenientes de algunos países de Oceanía -como Samoa, Tonga y Vanuatu– estarán exentos de hacer cuarentena al llegar al país.

Aquellos viajeros que lleguen del resto del mundo seguirán teniendo que hacer una cuarentena en un hotel elegido por el gobierno pero, si cuentan con un esquema de vacunación completa, los días de encierro se reducirán de 14 a 7. El plan es, según Hipkins, avanzar hacia un programa de cuarentena autoregulada en una ubicación a elección del viajero a partir de 2022. “Es hora de reabrirnos al mundo. No podemos permanecer encerrados tras los muros de la fortaleza de Nueva Zelanda”, dijo Hipkins en una conferencia de prensa.

