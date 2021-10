El asistente que entregó el arma cargada a Alec Baldwin fue despedido de otra producción por un incidente similar

El asistente de dirección que le entregó al actor Alec Baldwin el arma que mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins había sido despedido en 2019 de otro rodaje por un incidente con una pistola, informó un productor de esa cinta este lunes.

Hutchins murió el jueves después de que fuese herida en el set de rodaje de la película “Rust” en Nuevo Mexico. Baldwin manipulaba el arma mientras ensayaban una escena cuando se produjo el disparo.

Dave Halls, el asistente de producción, fue quien entregó el arma a Baldwin, de acuerdo con las declaraciones juradas difundidas por el departamento del sheriff de Santa Fe, a cargo de las investigaciones.

Halls “fue despedido del set de ‘Freedom’s Path’ en 2019 después de que un miembro del equipo sufrió una herida menor cuando un arma, de forma inesperada, se disparó”, dijo a la AFP un productor de esa película que aún no fue estrenada.

“Halls fue retirado de inmediato del set después de que el arma de utilería fue disparada. La producción no volvió a filmar hasta que Dave estaba fuera de la locación. Se recogió un reporte del incidente en aquella ocasión”, agregó el productor de “Freedom’s Path”.

Por otra parte, el director de la película, Joel Souza, quien también fue herido en el hecho, declaró que Baldwin estaba desenfundando un revólver y apuntando a una cámara durante el ensayo en el set de “Rust” cuando el arma se disparó y alcanzó a la directora de fotografía en el pecho.

La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe publicó el documento y explicó, “Joel declaró que tenían a Alec sentado en un banco de la escenografía de un edificio de la iglesia, y que estaba practicando un desenfunde cruzado. Joel dijo que estaba mirando por encima del hombro de (Hutchins), cuando escuchó algo que sonó como un látigo y luego un fuerte estallido”.

“Joel entonces recuerda vagamente que (Hutchins) se quejó del estómago y se echó las manos a esa zona. Joel también dijo que (Hutchins) comenzó a tambalearse y la ayudaron a tumbarse”, añade la declaración jurada.

Hutchins llegó a decir que no sentía las piernas, según declaró a las autoridades Reid Russel, un camarógrafo que estaba junto a ella en el momento del incidente. Había recibido un disparo en el pecho.

Según una nota publicada por el diario The New York Times, Souza no respondió a la pregunta de cómo un arma que se suponía que no debía contener munición real terminó matándola.

En su declaración a los investigadores dijo, que había creído que el arma estaba a salvo y que había sido descrita como un “arma fría” en los anuncios de seguridad de armas de fuego. Dijo que las armas en el set de la película normalmente eran revisadas por el armero de la película, Hannah Gutiérrez-Reed, y luego revisadas nuevamente por Dave Halls, el director asistente, quien las entregaba a los actores.