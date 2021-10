El caso Betzabé está en la Conmebol: buscan sanción para Soria y Wilstermann

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

La Comisión de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) admitió la denuncia por discriminación de la exquiromasajista de Wilstermann, Betzabé Ibáñez, en contra del director técnico Mauricio Soria. Luego de que la profesional declaró ante el ente, el Órgano de Instrucción inició una investigación. Se busca sanción para el DT y para el club.

Ibáñez dio su versión, el jueves anterior. “El presidente de la Comisión de Ética, el paraguayo Rudolf Fischer Schenk, y otro integrante escucharon el testimonio de Betzabé. Ahora prosigue la investigación”, explicó Eduardo Martins, abogado de la cochabambina que en enero de este año denunció que Soria le dijo: “Yo no quiero trabajar con mujeres”. Ese mismo mes, la quiromasajista presentó una denuncia formal por discriminación ante la Fiscalía. Su caso llegó también hasta la Conmebol.

El hecho será investigado de forma preliminar por el Órgano de Instrucción de la Comisión de Ética del máximo ente del fútbol sudamericano. “Llamarán a Soria para escuchar su versión. Lo estaban convocando”, apuntó.

Según Martins, en la declaración de Ibáñez se mencionaron los casos de la directora técnica Hilda Ordóñez y de la nutricionista María René Cuéllar. “Las declaraciones de ellas están. Veremos si las citan”.

En 2013, Ordóñez tuvo un incidente con el mismo protagonista. “Qué hacés vos aquí en la cancha, andá a lavar platos y ollas”, escuchó del entonces DT de Real Potosí. Mientras que a Cuéllar “el técnico no la dejaba salir de la cocina. Le decían que su lugar era ése. Es una cosa del Medievo”, protestó Martins.

Sanciones

Como el respeto a la identidad de género es un partido pendiente en Bolivia, Martins destacó que el caso de Betzabé sea investigado en la Conmebol.

“Éstas son denuncias novedosas, este tipo de cosas suceden y no se denuncian, como lo que pasó con Hilda Ordóñez que sólo quedó en el plano mediático. No se logra denunciar porque cuesta encontrar testigos. Buscamos sanción para el entrenador como para el club”, precisó el letrado, quien advirtió que “el club Wilstermann y Soria deberían ser escuchados para que se defiendan y después debería haber una resolución”. Si hay sanción económica, se aclaró que el dinero no será para Ibáñez, irá a la Conmebol. También puede haber suspensión para el DT.