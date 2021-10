El Chaco exige archivar ley para distribuir 45% de IDH

Las instituciones de la región del Chaco se reunieron la tarde del sábado y determinaron exigir a la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) archivar los proyectos de ley que buscan la redistribución de recursos del 45% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Fuente: https://elpais.bo

Raúl Hilario, vicepresidente del Comité Cívico Regional del Chaco, informó que la postura es unánime en las instituciones de la región y el viernes volverán a reunirse en Caraparí, donde se determinarán las acciones en defensa del 45% del IDH. Entre ellas, una vigilia en la ALDT por parte diferentes sectores sociales y población de los tres municipios; Yacuiba, Caraparí y Villa Montes.

“La determinación es que los proyectos de ley que buscan la redistribución del IDH se baje, se archive, caso contrario habrá movilizaciones”, afirmó. Al indicar que también se conformará una comisión multisectorial para que establezca la suma total que adeuda la Gobernación de Tarija al Chaco.

Por su parte, Erick Saúl Bejarano Ruiz, asambleísta del Chaco, durante su intervención en la reunión, indicó que el 4 y 5 de noviembre vence el plazo para que las comisiones remitan los informes de los proyectos de ley al pleno, y alertó que se corre el riesgo de que, el Legislativo Departamental apruebe la redistribución del 45% del IDH, pues los asambleístas de la región son minoría.

“Nosotros tenemos que cerrar esta ley, hemos ido con esa idea Tarija de no permitir un año más que se vuelva a repetir lo mismo, para eso no vamos. Cerremos, son varios años que estamos con esto, en 2016 se aprobó el estatuto y hasta ahora seguimos que no hacemos transferencias de Setar (…)”.

“Con mucha moral y todo el derecho, las organizaciones sociales se auto-convocaron para defender la autonomía y el 45% del IDH. El mandato del pueblo chaqueño es claro, la lucha es hasta lograr la transferencia directa”, escribió José Luís Ábrego en su cuenta de la red Facebook.