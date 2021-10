«El Pollo» Carvajal usó de forma «fraudulenta» la petición de asilo, según la Audiencia Nacional que este viernes daría luz verde a la extradición

La Audiencia señala que el ex jefe de la inteligencia de Chávez y Maduro no ha demostrado “mínimamente la existencia de riesgo para su vida” o para “su integridad física”

El exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, en una fotografía de archivo. EFE/ Víctor Lerena





Las horas de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal en España pueden estar contadas. Este viernes 29 de octubre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, reunida en Pleno, tiene previsto subsanar un error de forma que impidió ejecutar el sábado pasado la extradición a Estados Unidos del que fuera jefe de la inteligencia venezolana durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

‘El Pollo’ Carvajal entró en España el 18 de marzo de 2019. Fue detenido y encarcelado de forma inmediata porque sobre él pesaba una petición de extradición de Estados Unidos, donde se lo acusa de narcotráfico, blanqueo de capitales y colaboración con las FARC colombianas. No fue hasta pasado un mes de su ingreso en prisión cuando el ex militar venezolano solicitó protección internacional.

Tras su puesta en libertad mientras se dirimía esta petición, Hugo Carvajal desapareció. Hasta que, como se recordará, fue detenido el pasado 9 de septiembre en Madrid. Llevaba dos años prófugo.

En una operación conjunta de la policía Nacional y la DEA -Agencia Antidroga de Estados Unidos-, ‘El Pollo’ fue capturado en un piso situado en la calle de Torrelaguna de la capital de España. Según informó entonces la Policía Nacional, el que fuera jefe de Contrainteligencia Militar de Chávez y Maduro vivía “totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza”.

Esta detención activó su proceso de extradición, a la que la Audiencia Nacional dio luz verde el pasado 20 de octubre y que se iba a ejecutar, como se ha dicho, el pasado sábado día 23.

Sin embargo, el citado error de forma que se ha mencionado paralizó su expulsión de España y consiguiente entrega a Estados Unidos. Como ya informó Infobae, La propia Audiencia, a petición de la defensa de Carvajal, revisionismos su decisión y encontró un falló en el proceso. Los magistrados de la Sección Tercera consideraron que el Pleno de la Sala no “cumplimentó un auto del propio Pleno” que debía ser formalizado antes de ejecutarse la entrega.

Un error formal que consistía en que en un auto del 24 de enero de 2020 se desestimó un “incidente de nulidad de actuaciones” que, sin embargo, no se recogía en la parte dispositiva. Eso es lo que subsanará este viernes. Es decir, la Audiencia debe revisar y aprobar las garantías que ofrece Estados Unidos para la extradición, de tal forma que se cumpla el Convenio Europeo de Derechos Humanos cuando Carvajal esté en EEUU.

Hoy se ha conocido el contenido íntegro de la decisión de la Audiencia para no acceder a la petición de ‘El Pollo’ Carvajal para anular la extradición. En un auto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional recrimina a Carvajal la “utilización fraudulenta” de herramientas jurídicas como el asilo. Máxime cuando, según los magistrados que firman el escrito, no se ha “alegado” ni “justificado” ningún motivo solvente que respalde una petición de ese tipo.

Además, el escrito explica que la defensa del ex militar venezolano no ha podido demostrar de manera alguna que su vida esté en peligro si lo extraditan. El texto dice, en este sentido, que no hay ni se han acreditado pruebas que demuestren “mínimamente la existencia de algún riesgo para su vida”, incluso para su “integridad física”.

Uno de los hechos a los que otorga más relevancia Audiencia para frenar -como hizo la semana pasada- la extradición es que, tras su puesta en libertad, ‘El Pollo’ Carvajal “no comunicara nuevo domicilio a través del que la Administración pudiera comunicarse con él y notificarle la resolución” referente a su petición de asilo y, consiguientemente, de protección internacional.

Financiación de Podemos

Durante las últimas semanas, las comparecencias de Hugo Carvajal en la Audiencia Nacional para abordar su proceso de extradición han estado salpicadas de acusaciones del ex militar venezolano sobre la financiación presuntamente irregular de Podemos. Por eso el juez del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, lo había citado a declarar hoy mismo, 26 de octubre. Esta declaración se había programado para que fuera realizada por vídeoconferencia, toda vez que el sábado pasado Carvajal iba a ser entregado a Estados Unidos.

La paralización de la extradición ha abierto la puerta a la comparencia de Carvajal ante García-Castellón en las próximas horas.