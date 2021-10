Exministros Coímbra y Guzmán corren la misma suerte que Añez y deben permanecer en la cárcel

Fuente: paginasiete.bo

El exministro de Justicia Álvaro Coímbra y de Energías Rodrigo Guzmán correrán la misma suerte que la expresidenta Jeanine Añez y permanecerán detenidos en la cárcel de San Pedro de La Paz en el marco del caso «golpe de Estado».

La mañana de este sábado el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal de la ciudad La Paz amplió la detención preventiva de las tres exautoridades por otros cinco meses.

El abogado de la defensa, Luis Guillén, aseguró que el Ministerio Publico “se equivocó” al detener a estas tres personas y lamentó que se amplíe su detención preventiva por este lapso de tiempo.

“Esto no es cumplir la labor del control jurisdiccional, es decir, el Ministerio Público se equivoca y no presenta una resolución fundamentada y por eso la autoridad judicial le da un mes menos. Esto evidencia que no hay necesidad de mantener a estas personas en detención preventiva ni tampoco de ampliar esta detención”, aseveró en una entrevista con Erbol.

Asimismo, el jurista se refirió al estado de salud de la expresidenta Añez y aseguró que es “una tortura” que la exmandataria fuera obligada a bajar a una sala de audiencias para prestar su declaración la tarde de este viernes.

“Es una situación lamentable por el hecho que la exijan bajar a una supuesta sala de audiencia en el estado de salud que se encuentra. Régimen Penitenciario, teniendo una computadora portátil, la obliga a bajar a una sala de audiencias sabiendo que no tiene las fuerzas para desplazarse”, lamentó el jurista.