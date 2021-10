Fiscalía imputará a Damián Condori por una denuncia de estafa

El caso data de 2015, cuando el líder de Bolivia Somos Todos (BST) no ejercía ningún cargo público

Damián Condori es procesado por un caso que data de 2015.



El Ministerio Público anunció este martes su posición oficial sobre el caso en contra del gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, por una denuncia de estafa a particulares que data de 2015, cuando este no ejercía ningún cargo público.

El fiscal asignado al caso David Andrade informó que Condori será imputado por el presunto delito de estafa en el marco de la fase preliminar del proceso, en la que todavía no se puede emitir una acusación en su contra.

Aclaró que esta imputación no amerita medidas cautelares como la detención preventiva y que Condori es procesado como persona particular y no en su calidad de Gobernador.

Explicó que el Ministerio Público no pudo atender cuatro conminatorias de la justicia por este caso debido a que no pudo cumplir con las notificaciones ni los requerimientos de información a varias instituciones.