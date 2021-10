Garibay: «Buscaré clasificar al Mundial de Atletismo»

“Intentaré clasificar para el Mundial de Atletismo, porque para el mundial te piden la misma marca que para los Juegos Olímpicos”, aseguró el fondista orureño Héctor Garibay, que el domingo ganó la Maratón de Buenos Aires y destrozó el récord nacional que estuvo vigente desde 1984, al lograr un registro de 2h11’58”.

Garibay, que es claro ejemplo de que un apoyo sostenido da resultados, habló con Los Tiempos y contó cómo encaró su preparación para la Maratón de Buenos Aires y sus proyectos venideros.

“Estoy muy contento y satisfecho con el resultado, pero ahora debemos seguir mejorando, volver a entrenar y empezar a planificar mi próxima carrera, que será en San Silvestre, a fin de año”, explicó el fondista orureño que junto con un grupo de atletas reciben apoyo sostenido de la Gobernación y el Sedede de Oruro. Este consiste en el pago de los pasajes y hospedaje para torneos internacionales, además de la entrega de suplemento alimenticio.

“Para esta carrera he planificado casi cinco meses, donde el objetivo era batir el récord nacional de Bolivia, que era de 2 horas y 17 minutos. Gracias a

Dios, el domingo me sentí con más fuerzas y me fui desenvolviendo más en las carreras y así logré el primer lugar, con un tiempo muy bueno, porque casi me acerca a los Juegos Olímpicos y al Mundial”, dijo.

El fondista de 31 años ya ganó una medalla de plata en el Sudamericano de Maratón, en Paraguay. Esta carrera en Asunción llevó a Garibay a Buenos Aires,

competencia que ganó con una gran ventaja sobre el segundo y con una marca que lo dejó a 28 segundos de la mínima para el Mundial de Maratón en Oregón, que se realizará en 2022.

“En Asunción, Paraguay, logré el segundo lugar, pero no con una buena marca. En esa carrera yo intenté hacer la mínima para los Juegos Olímpicos de Tokio, pero como en Paraguay hizo un viento muy fuerte, no se podía correr. Sí entré en el podio, pero no hice una buena marca y no pude ir a Tokio”, indicó Garibay. Explicó que la frustración de no lograr una buena marca lo llevó a prepararse mucho mejor.

“Eso fue lo que me motivó, porque estaba enojado por no clasificar a los Juegos Olímpicos. Eso me llevó a entrenar más fuerte y conscientemente y la próxima carrera yo dije voy a romper el récord nacional y junto con mi entrenadora planificamos eso, romper el récord nacional y, gracias Dios, el domingo se dio y casi hago la mínima para el Mundial”, dijo Garibay.

El fondista también contó que gracias a que estuvo unos días antes en la competencia conoció el recorrido, algo que le ayudó para saber dónde acelerar.

“Ya estuve el jueves en Buenos Aires. Aquí hay un entrenador argentino que me guió en la ruta, por eso estuve ya con más confianza el domingo, porque me habló del circuito que era muy rápido y que no debería ir tan fuerte y así todo el recorrido casi me indicó”, dijo.

El mensaje que deja Garibay es que “todo sacrificio tiene su recompensa, más que todo en el atletismo. Debes ser muy disciplinado porque como es un deporte individual, depende de uno mismo si quieres mejorar”.

El apoyo en Oruro conquista medallas

Una de las gobernaciones que brinda apoyo sostenido a sus atletas de alto rendimiento es Oruro, que desde hace unos años paga los pasajes y hospedajes de sus deportistas cuando van al exterior y de esa forma logra que no se preocupe de otra cosa, sino entrenar.

Héctor Garibay agradeció el apoyo que recibe del Sedede de Oruro con los pasajes, hospedaje, suplementos alimenticios, escenarios donde entrenar, fisioterapeutas.

Garibay no es el único fruto de este apoyo sostenido, otro ejemplo es David Ninavia, campeón sudamericano U20.