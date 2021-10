Gobernador Camacho declarará donde la Fiscalía lo cite por el caso ‘golpe’

Fuente: El Deber Juan Carlos Fortún

Ante el anunció del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, de que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su padre José Luis Camacho, serían llamados esta semana a declarar por el denominado caso de supuesto “golpe de Estado”, la primera autoridad del departamento cruceño ha hecho saber que “brindará su declaración donde sea convocado”.

Ambos, padre e hijo, son investigados por los presuntos delitos de terrorismo, conspiración y sedición por los hechos ocurridos en octubre y noviembre de 2019, cuando protestas ciudadanas por un supuesto fraude en las elecciones nacionales ocasionaron la renuncia, y salida del país del expresidente Evo Morales.

El secretario de Justicia de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez, dijo que el gobernador siempre ha mantenido la misma posición y no la va a cambiar, por lo que él estará en el lugar, fecha y hora para prestar su declaración, “dando su versión real de los hechos, que es la que la población conoce. (Luis Fernando Camacho) no va a entrar al juego de no decir nada y tampoco dará pie a que las personas que manejan el relato del supuesto golpe de Estado, cuenten la versión que ellos quieran”.

Similar posición tiene el representante legal de los Camacho, Jerjes Justiniano Atalá, que expresó que Luis Fernando Camacho siempre ha manifestado estar dispuesto a concurrir al lugar donde lo citen. “Por esa razón, si el Ministerio Público decide citarlo en La Paz, él va a concurrir hasta esta ciudad. Y si (esa situación) va a generar algún tipo de conflicto, eso es algo que tiene que prever el Ministerio Público, pero él ha sido claro, va ir donde lo citen”.

De parte de la bancada opositora, la diputada por la agrupación Creemos, Khaline Moreno, recordó que el pasado 7 de octubre el gobernador cruceño, fue citado en La Paz a declarar, pero el Ministerio Público determinó suspender la msima. “Ahora estoy segura que si lo vuelven a citar, nuestro gobernador va a asistir porque el que nada debe, nada teme”.

Agregó que Camacho representa la realidad que vivieron los bolivianos, en los últimos meses de 2019, donde “no existió ningún golpe de Estado, sino un fraude electoral monumental”.

En tanto, la diputada por Comunidad Ciudadana (CC), María José Salazar, observó que con el anuncio de citación por parte del Ministerio Público, el Gobierno nacional estaría buscando “chivos expiatorios” ante “los fracasos” que significaron el conteo de actas, de las elecciones de 2019, realizado por la Procuraduría General del Estado y “el show que armó (Héctor) Arce Zaconeta en la OEA”. Dijo que por esos traspies, el MAS ha vuelto a su campaña de persecución política, “basada en este falso golpe de Estado, y ahora están acosando, persiguiendo y hostigando judicialmente al gobernador, policías, militares y lideres de las plataformas”, denunció la asambleísta.

Por su parte el diputado por el MAS y vicepresidente de la Bancada Parlamentaria Cruceña, Rolando Cuéllar, espera que con la declaración de ambos, se den a conocer los pormenores del supuesto “golpe de Estado”.

Certificados médicos

Sobre José Luis Camacho, el abogado Justiniano, recordó que tiene un problema de salud permanente, lo que le impediría viajar a La Paz, por lo que antes de ser notificados, se deben homologar los dos certificados médicos presentados por la defensa, para que se le tome la declaración en Santa Cruz, pero los mismos fueron rechazados por el médico forense.

“Si es notificado para ir a La Paz, pues no va ir, por lo que haremos valer los derechos y mecanismos legales que él tiene. Para eso se ha adjuntando un par de sentencias constitucionales que establece que si una persona, acredita que no puede viajar a La Paz, no debe obligársele porque pondría en riesgo su vida”.

Finalmente, desde el Ministerio Público paceño confirmaron que el anuncio de la convocatoria para la declaración fue realizada por el fiscal general, y que se hará conocer el anuncio de la fecha y del lugar de las declaraciones de ambos “en el momento oportuno”.