Gobierno boliviano firma contrato con empresa china para explotar el oro de Amayapampa

Fuente: El Potosí

La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la empresa Phoenixminig S.A. suscribieron este viernes un contrato de producción minera por 15 años en el distrito minero de Amayapampa, ubicado en el municipio de Chayanta, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí.

El contrato fija una inversión privada de $us 200 millones, que será ejecutada en dos fases: en la primera, la inversión será de $us 40,8 millones; en la segunda, $us 111,1 millones y $us 48 millones para gastos imprevistos.

“A partir de hoy, iniciamos un proceso de producción intensivo en Amayapampa, ha sido un largo camino (durante años) conseguir una empresa seria que se haga cargo de la explotación de oro en el yacimiento minero. Hemos llegado a un feliz acuerdo, la empresa ha cumplido con todos los requisitos, desde el inicio de la carta de intenciones hasta la presentación de la boleta de garantía (…). Estamos seguros de Phoenixmining no defraudará la confianza que estamos depositando como Estado”, dijo el presidente de la Comibol, Eugenio Mendoza, tras suscribir el contrato con la firma extranjera.

Destacó que la empresa desarrollará un trabajo operativo de alta gama, con el cual explotará a razón de 86.000 onzas troy de oro por año, nivel que le permitirá generar ingresos para el Estado boliviano de $us 157 millones.

“Este contrato es de mucho beneficio, el municipio de Chayanta, el Departamento de Potosí y el país tendrán mayores ingresos por concepto de regalías mineras. Esto contribuirá a la reactivación económica nacional”, apuntó Mendoza.

Por otra parte, el gerente de Desarrollo de Negocios de Phoenixminig S.A., Armando Donaire, mencionó que la explotación aurífera en Amayapampa iniciará la primera semana de noviembre y que se garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores del sector.

“La empresa tiene 25 años de experiencia en el ámbito minero con grandes proyectos ejecutados en África, Centro América y Sudamérica. En Bolivia no solo pensamos invertir en Amayapampa, sino expandirnos y expandir la tecnología en todo el país”, aseveró el empresario.

Resaltó que el método de trabajo será la “industria 4.0 de la minería”, que implica el cuidado del medio ambiente y ofrecer a la población fuentes de trabajo y mejor calidad de vida.

“Gracias a la Comibol y al Estado Plurinacional de Bolivia por permitirnos suscribir este contrato para fortalecer el aparato productivo del país”, acotó.

La empresa minera Phoenixminig S.A tiene accionistas de Estados Unidos, China y Canadá, según informó Donaire.