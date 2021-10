Había cargos de “ayudante del ayudante” en la Uagrm y rector promete ‘ordenar la casa’

La autoridad explicó que procedió a suprimir cargos paralelos y algunos que se habían creado como subjefaturas, asistentes y ayudantes.

Santa Cruz.- El rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, que lleva un mes en la función, informó en Asuntos Centrales que existe un desorden total en la casa superior de estudios y ahora que está poniendo en “orden la casa” encontró cargos de ayudante del ayudante y otros que tenían mismos niveles que el jefe en las unidades de postgrado.

“En este momento, es un desorden total, hay unidades de postgrado que tienen 50 funcionarios cuando de repente solo necesitaban 20 y así en todas las reparticiones. Hay ayudante del ayudante, y ayudante del ayudante, y la mayor parte están por ahí fungiendo de jefes cuando por ahí con la estructura orgánica que deberíamos tener son cargos que no se necesitan contemplar. Hay que hacer una redistribución y dotarnos de una estructura modelo para cada facultad y unidad de postgrado”, explicó.

La autoridad explicó que procedió a suprimir cargos paralelos y algunos que se habían creado como subjefaturas, asistentes y ayudantes. «Bs 450.000 vamos a ahorrar en 30 días de gestión. Hemos eliminado varias jefaturas. Por ejemplo, en el rectorado había un secretario y subsecretario, hemos eliminado eso. En el DAF había un subdirector, hemos eliminado ese cargo. En Asesoría legal había el cargo de coordinador. Hemos rebajado el cargo de jefe, por ejemplo, en RRHH había un jefe y había otras seis personas con el rango de jefe también, todos son jefes no hay obreros», detalló.

En su criterio, se debe hacer ajustes para que la institución sea viable y un ejemplo para otras instituciones. «Esta institución que debería ser modelo, hemos caído en algo que de pronto se nos volvió incontrolable El gasto es incontrolable, no es manejable. y si no tomamos medidas correctibles esta universidad no es viable», advirtió.

Fuente: Asuntos Centrales