Héctor Arce sobre 2019: No hubo manipulación dolosa y la OEA incumplió acuerdo

El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce, señaló este viernes que en las elecciones presidenciales de 2019 “nunca hubo una manipulación dolosa” de los resultados y afirmó que la organización incumplió el acuerdo para realizar una auditoría. También se refirió a la “transformación” de esa institución.

Su declaración se dio en el foro “¿Qué paso en las elecciones de Bolivia de 2019 y el informe de la OEA?”, que organizó con el respaldo de sus homólogos de México y Argentina, en Washington, Estados Unidos.

En el acto no participó la Secretaría General del organismo internacional, que está a la cabeza de Luis Almagro; la institución había rechazado la invitación porque dio por cerrado el caso de las elecciones en Bolivia.

“En 2019, Bolivia confió en la Secretaría General de la OEA y lo hizo con la conciencia tranquila, confió en la OEA, se suscribió un acuerdo y se sometió a él. Quien no cumplió su parte fue la Secretaria General de la OEA”, afirmó.

Señaló que la Secretaría General dirigida por Almagro “violó” el acuerdo e “inventó un supuesto informe preliminar de auditoría” y lo publicó a las 4:00 del 10 de noviembre, que derivó en la insurrección de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana y una serie de hechos violentos ese mismo día, afirmó.

Afirmó que recientemente “se descubrió” que “nunca hubo una manipulación dolosa de los resultados electorales para alterar la voluntad popular”, pero que tampoco se presentaron pruebas ni se usaron parámetros de estándares internacionales de una auditoría.

“Mucho se ha hablado que la OEA ha tenido diferentes controversias y no han sido pocas las veces que se ha planteado su transformación. El sistema americano de integración, el más antiguo del mundo, se había abierto cause para cumplir algunos objetivos y buscar el bienestar de la gente que en última instancia es la razón de ser de las organizaciones de esta naturaleza en el pasado. Con lo ocurrido en Bolivia en 2019 todo eso se ha perdido, con casos como el que conoceremos esta mañana (…) Algunas instancias de la organización han transgredido límites impasables y de verdad que lamentamos muchísimo su ausencia en este espacio, que no hayan venido a defender sus postulados”, sostuvo Arce.