Hugo Rojas se convirtió en genio para que Blooming empate el clásico

El gol del empate (1-1) para Blooming ante Oriente Petrolero lo marcó Rafinha, pero el gran artífice para que llegue ese tanto de la igualdad fue Hugo Rojas. El delantero, que ingresó en el segundo tiempo, realizó una gran jugada individual y terminó siendo víctima de falta dentro del área.

Los celestes celebraron el empate como si se tratará de una victoria y sobraban los motivos ello, pues el gol llegó cuando se jugaba el último minuto de descuento y además ese punto sirve para mantenerse a tres unidades de Real Potosí, que está penúltimo en la tabla de posiciones, mientras que la academia está en el antepenúltimo puesto.

“La verdad que muy contento, pero con esa bronca de que podíamos haber logrado algo más importante que era la victoria. Estuvimos todo el segundo tiempo atacando y gracias a Dios en la última jugada pude sacarme uno, dos y luego me hicieron la falta para el penal para irnos con un empate a casa”, dijo Rojas.

El delantero comenzó el partido como suplente, pero el DT de Blooming Hernán Meske decidió meterlo desde el inicio del segundo tiempo en lugar de Juan Daniel Ferrufino y terminó siendo determinante para el gol de la academia que llegó en el minuto 96.

“Muy feliz por esa jugada, sabíamos que podía ser el empate y así fue, no era justo que hubiésemos perdido, yo me volví un hincha más en la cancha, teníamos que lograr un buen resultado. Ahora nos quedan seis finales más, no tenemos margen de error, creo que Blooming no debe estar donde está”, agregó.

El héroe de los celestes en el clásico cruceño número 192 reconoció que sabían que al frente iban a tener un rival muy difícil, pero la ilusión y la necesidad de sumar puntos solo les hizo pensar en la victoria.

“Pedir disculpas a todos los hinchas bluministas, no se merecen que estemos donde estamos ahora, quienes pueden revertir esta situación somos nosotros, esto nos ayuda a seguir trabajando, vienen partidos muy difíciles y sabemos lo que nos jugamos, esperemos salir de esta situación”, finalizó Hugo Rojas.

El próximo partido de Blooming será el sábado en condición de visitante frente a The Strongest. El partido se jugará en el estadio Hernando Siles, desde las 15:00, en el inicio de la fecha 25 del torneo de la División Profesional.

FECHA 25

Sábado 30 de octubre

The Strongest 15:00 Blooming

Wilstermann 17:15 Guabirá

Domingo 31 de octubre

Always Ready 15:00 Royal Pari

Nacional Potosí 17:15 Aurora

Oriente P. 19:30 Bolívar

Lunes 1 de noviembre

Real Santa Cruz 15:00 Real Tomayapo

Independiente P. 18:15 San José

Palmaflor 20:30 Real Potosí

​