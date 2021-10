Incendio en laguna Alalay arrasa con 35 hectáreas y autoridades amenazan con procesos penales

Fuente: paginasiete.bo

Cerca de 35 hectáreas fueron afectadas por el incendio registrado en la noche de este martes en la laguna Alalay, en Cochabamba, con daños «irreversibles para la fauna y flora». La gobernación anunció que la Policía investiga a algunos sospechosos de iniciar tanto ese fuego como el reportado en el Parque Tunari y que se iniciarán procesos penales una vez confirmados.

«Lamentablemente estamos luchando no solamente contra la pandemia, sino también contra aquellos ciudadanos que no piensan en la salud pública, que no piensan en el medio ambiente. Realmente no puedo entender qué pensamiento tienen esos malos ciudadanos que prenden el fuego», lamentó el gobernador Humberto Sánchez, en contacto con Unitel.

“Todavía solo se sospecha, pero creemos que se va a dar con los autores porque hay algunos indicios de que algunos ciudadanos estarían implicados en este tema”, agregó.

En la misma línea, el director municipal de Medio Ambiente, Elvis Gutiérrez, afirmó que el incendio fue «provocado» y que afectó la zona de migración de flamencos.

«No fue un incendio esporádico, no hubo un motivo natural fue un incendio provocado por eso la alcaldía de Cochabamba se constituyó en parte denunciante para identificar a las personas que están ocasionando estas quemas».

La autoridad explicó que el incendio se expandió en lugares de difícil acceso y el fuego alcanzó dos metros de altura que bordeó el espejo de agua, «la zona seca del área de migración alcanzando una superficie entre 35 a 40 hectáreas y fue uno de los incendios de mayor magnitud», dijo.

«Como alcaldía estamos pidiendo al Comité de Recuperación, Mejoramiento y Preservación de la Laguna Alalay, (Crempla) que active acciones de emergencia que consiste en el retiro de cenizas, el colocado de rompefuegos porque ya estamos ingresando a una época de lluvia y las cenizas provocarán daños a las aves que permanecen en la laguna», mencionó Gutiérrez.

Detalló que las especies más afectadas fueron: garzas, patos, aves que tienen nidos como los pichones, flamencos, cuy, víboras, serpientes, tomando en cuenta que se tienen 187 especies que habitan en la laguna «la laguna Alalay es artificial por ende creó su propio ecosistema y que gran parte fue afectada, aunque el fuego no afectó a los árboles», manifestó.

El municipio coordinó un patrullaje nocturno que se realizará en coordinación con Seguridad Ciudadana y por medio de los controles no permitirán que las personas permanezcan alrededor de la laguna pasadas las 20:00 horas. Los que se resistan al desalojo serán derivados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

El incendio en la laguna Alalay se produjo días después de reportarse otro incendio en el Parque Tunari, el cual devoró cerca de 650 hectáreas.