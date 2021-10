Incendio forestal que arde hace más de una semana en la reserva Pilón Lajas no logra ser sofocado

Un incendio forestal de grandes magnitudes en la Reserva Biósfera y Tierra Comunitaria Pilón Lajas, que se activó hace más de una semana, no puede ser sofocado hasta la fecha por los recursos locales, ni logra respuesta una respuesta efectiva desde el Gobierno, informó la vicepresidenta del Consejo Regional Tsimán Mosetén y Tacana (CRTSM), Magaly Tipuni, quien pidió auxilio para esta área protegida.

“Estamos con este problema como es el incendio en la Tierra Comunitaria de Origen en el cerro Pakuti y no se apaga, ya va a ser más de una semana y no se puede controlar. Hubo una lluvia el domingo pero no logró apagar, más fue viento y eso hizo que se expanda más el fuego”, relató a Brújula Digital.

La líder indígena señaló que a pesar de los llamados de auxilio la respuesta desde el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) a través del director interino de Pilón Lajas, Rafael Churqui, es insuficiente, al igual que la de Defensa Civil.

“Estamos en peligro y no tenemos respuesta; solo el Gobierno Municipal ha tratado de apagar el incendio que está entre quebradas y no hay respuesta del Gobierno central. Estamos perdiendo bosque, una infinidad de árboles maderables y medicinales. Nuestros animalitos se están muriendo”, exclamó.

Según estimaciones, al menos 150 hectáreas de bosque ya se perdieron por efecto del incendio forestal. “Hay mucha biodiversidad, que estamos perdiendo y como población nos estamos quedando sin los de agua que están en la cima del cerro”, afirmó.

Tipuni dijo que Pilón Lajas, Rurrenabaque y Reyes se alimentan del agua de la reserva, por lo que el impacto es muy grande.

Responsabilizó del incendio forestal a los interculturales asentados en la reserva, pues aseguró que los indígenas manejan fuego controlado en pequeños chacos y son guardianes de su flora y fauna. “El incendio no ha sido provocado por nuestra gente, sino por los que están en la reserva, los hermanos interculturales son los que han provocado este desastre”, señaló.

Este medio intentó conversar con el director interino de la Reserva Biósfera y Tierra Comunitaria Pilón Lajas, pero no obtuvo respuesta. Se conoció que trabajó en en lugar en coordinación con el personal de Defensa Civil y el Alcalde de Rurrenabaque, que incluyó sobrevuelos.

Incendios forestales

El viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera, informó que hasta la fecha en lo que va del año una superficie de 3.085.000 hectáreas fue quemad. “Comparando con las gestiones pasadas, el 2019 llegó a 5. 305.000 hectáreas quemadas, y el 2020, fue de 5.021.000 dijo”, dijo.

La reducción en superficie quemada por efectos de los focos de calor e incendios forestales dijo que demuestra “que hubo una coordinación óptima, es decir, que el Ministerio de Medioambiente con el Ministerio de Defensa hizo esta alianza para hacerle la lucha frontal contra los fuegos, hay patrullajes diurnos, nocturnos, por aire, por tierra, y estas patrullas están evitando que las zonas no sean quemadas”.

No obstante, reconoció que la mayoría de los incendios forestales es provocada. “Personalmente estuve en varias zonas y encontramos llantas preparadas y distribuidas y eso es mano de obra, son las personas que están provocando los incendios. Esa información más estos actos negativos (de desinformación) por supuesto pueden seguir confundiendo a la ciudadanía”, sostuvo en una reciente conferencia.