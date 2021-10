Independiente gana y alcanza al Tigre

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El plantel chuquisaqueño de Independiente logró una importante victoria este domingo ante Real Tomayapo, en el estadio Patria, al vencer por la mínima diferencia con el gol de José Correa, lo que generó que llegue a la cima de la tabla de posiciones con 49 unidades a la espera de que Always Ready tropiece más tarde en su visita a Cochabamba.

El primer tiempo no tuvo muchas situaciones de gol, salvo en los últimos minutos que ambos equipos tuvieron la chance de abrir el marcador, pero no estuvieron efectivos a la hora de estar frente al portero contrario.

La más clara para los tarijeños estuvo en los pies del William Ferreira, quien solo frente a Elder Araúz no pudo definir con precisión, el portero no sólo adivinó a dónde iba el balón, sino que no tuvo problemas en controlarlo.

En el quinto minuto de adición Correa tuvo la oportunidad de marcar desde los 12 pasos luego de una mano en el área de Juan Camilo Ríos, pero su disparo fue al medio y Luis Cárdenas no tuvo problemas para contener el disparo.

En la segunda etapa llegó el tanto de la victoria. En el minuto 64 Jenrry Alaca levantó un centro desde la banda izquierda que Correa cabeceó en el área pequeña para batir a Cárdenas.

Luego del tanto el plantel chuquisaqueño buscó cuidar el resultado y mucho más luego de la expulsión de Correa que dejó el campo de juego por doble amonestación en el minuto 67, el delantero vio las dos tarjetas en menos de cinco minutos, primero por sacarse la camiseta tras el gol y luego por una falta en el mediocampo.

El miércoles el cuadro dirigido por Marcelo Robledo tendrá el partido más importante de estas cuatro jornadas previa a la fecha FIFA, ante Always Ready, en el estadio de Villa Ingenio.