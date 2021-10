«Infiltrados» y «lanza dinamitas» ponen a la Policía en entredicho

Carlos Quisbert / La Paz

Vecinos de las zonas de Villa El Carmen y Villa Fátima aseguraron que “son los mismos policías (que) trabajan con esos infiltrados que lanzan las dinamitas” durante los enfrentamientos con cocaleros de los Yungas. Además de testimonios, tienen y mostraron videos y fotografías de los “encapuchados” que caminan junto con los uniformados durante los operativos en el conflicto entre los cocaleros que hoy cumple 12 días.

Página Siete consultó a varios de los vecinos si vieron a civiles sospechosos junto con los policías y la mayoría de las respuestas fueron claras y breves: “Es obvio, (los infiltrados) caminan junto a ellos y no les dicen nada”. “Están pues, en los videos, ellos arrojan las dinamitas”, “yo los he visto”, aseguraron.

Infiltrados junto con policías

Consultado sobre las acusaciones que hicieron los vecinos contra los efectivos del orden, el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, respondió: “No existen. No. Es imposible. Puedo garantizar fehacientemente que es imposible que haya ni medio infiltrado, eso no va. Tenemos una doctrina, nosotros trabajamos para el restablecimiento del orden, no para causar desorden”.

No obstante, el jefe policial anunció que solicitará un informe al responsable del operativo, el subcomandante departamental, Hernán Romero.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, evadió las preguntas sobre los infiltrados ligados a la Policía. De manera general, informó que el miércoles en la noche se aprehendió a varias personas de una “organización criminal” asentada en La Paz.

Uno de los aprehendidos tenía en una mochila 10.000 dólares que eran para el “financiamiento al terrorismo”, dijo Del Castillo. Otro de los detenidos en la zona Villa El Carmen fue un hombre y sus cómplices que cargaban mochilas con cartuchos de dinamita.

Dinamitas en una mochila

Sobre este último, el periodista Nicolás Sanabria, en una transmisión en vivo por Facebook para su programa En otro formato, logró grabar el momento en que el hombre fue capturado por cocaleros del Comité de Autodefensa y vecinos, quienes describieron que otros cómplices se dieron a la fuga luego de arrojar dos mochilas con decenas de dinamitas.

“Nos acercamos al señor y le hicimos unas preguntas. Él nos dijo que le estaban pagando entre 150 y 200 bolivianos para hacer este trabajo ‘sucio y vandálico’, como dice (el viceministro) Nelson Cox”, relató Sanabria en su programa.

Según el video, la persona capturada, que se lavó la sangre del rostro, producto de los golpes que recibió, dijo ser del municipio de La Asunta y que había recibido la llamada de su tío para presentarse en La Paz y “ayudar”. “Él dice ‘me han llamado del dirigente Alanes’, si ustedes escuchan”, contó Sanabria.

Un detenido en Villa El Carmen.

Otros tres hechos, también grabados por los vecinos, ponen en evidencia la complicidad de los policías con encapuchados. El martes, un cocalero fue golpeado por cinco infiltrados, a sólo metros de un grupo de policías.

Los sospechosos fueron grabados por una mujer y fotografiados por un fotoperiodista. En otro video, los mismos agresores fueron señalados por otra cocalera que los persiguió hasta donde estaban los policías, quienes, para su desazón, no hicieron nada por capturarlos.

El tercer hecho fue registrado desde un balcón, en la calle Huancané de la zona Villa Fátima. Al menos cuatro encapuchados hacen detonar una dinamita, cuya onda expansiva rompió cinco vidrios de una casa.

Instantes antes de una explosión en la calle Huancané

“Éstos son los infiltrados”, relata el hombre que hizo el video. En la toma se ve a otros cuatro policías con sus escudos, quienes parecen coordinar su trabajo con los delincuentes. El hecho pasó aproximadamente a las 18:00 del mismo martes.

El momento también fue atestiguado por un periodista de radio, que además relató que los “infiltrados” pasaban los cordones de seguridad de los policías repitiendo un código numérico, a modo de contraseña. Los sospechosos, contó el comunicador, se refugiaron en el mercado de Adepcoca, tomado por Alanes.

Estos hechos se registraron durante los conflictos por la disputa del mercado de Adepcoca. El grupo que tiene a la cabeza a un comité de autodefensa pidió al Gobierno dejar de intervenir en los asuntos del sector y que retire a la Policía del mercado cocalero, para que ellos puedan ingresar. Allí se encuentra la facción del dirigente Arnold Alanes, que tiene el respaldo del Ministro de Gobierno, quien le entregó las instalaciones del mercado la pasada semana.