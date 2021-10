Justicia destituye a dos fiscales por presión de grupos armados de avasalladores

Los fiscales de Guarayos y de San Julián, Groberdt Orlando Vega Lobo y Basilio Villca, fueron destituidos de manera sorpresiva cuando tenían a su cargo las investigaciones contra grupos armados de avasalladores de tierras y luego de recibir presiones y amenazas por parte de representantes de sectores sociales que sostienen ser parte de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) filial Santa Cruz, así como los interculturales.

Los despidos a los fiscales se conocieron luego del ataque y torturas a periodistas y policías en la propiedad Las Londras, en Guarayos.

Un contingente policial entró ayer a Las Londras, pero ya no encontró a los avasalladores. La incursión ocurrió dos días después de la toma de rehenes, fue anunciada públicamente una noche antes y no se detuvo a ninguna persona.

A los fiscales, que dieron curso a todas las denuncias de víctimas de tomas violentas de sus predios los echaron con memorándum de agradecimiento de servicios, sin registrar ningún justificativo. Basilio Villca, tenía más de 20 años de servicio y Vega 10 años, ambos expresaron su decepción por la forma cómo los echaron por aplicar la norma contra personas sobre quienes pesan delitos por tráfico de tierras, avasallamiento armado a propiedades, atentado contra la vida de personas, por irrumpir con armas de fuego, dinamita, maquinaria pesada, incluso por balear a policías, a civiles.

Un cabecilla avasallador

El fiscal Vega reveló que todo empieza tras la toma violenta de tierras y propiedades de la familia Barbery, en Guarayos. La Policía y la Fiscalía actuaron y se capturó a uno de los cabecillas, Dulfredo Suárez do Santos, que amenazaba en la misma Fiscalía de Guarayos a los fiscales y a los policías. Decía pertenecer a la Csutcb, de ser dirigente con aval del Gobierno. Vega lo imputó por avasallamiento, tráfico de tierras, portación de armas de fuego y tentativa de homicidio, pidió su detención por seis meses, pero el juez solo fijó un mes.

El fiscal reveló a EL DEBER que el sujeto lo amenazó con hacerlo destituir. “Lo enviamos a Palmasola porque los avasalladores y dirigentes de la Csutcb me amenazaron con tomarme de rehén, con bloquear y evitar el traslado a la cárcel. El juez, por miedo, solo le dio un mes de detención, pero yo amplíe y me concedieron por un mes más. Dulfredo Suárez do Santos me decía delante de los policías: ‘Aténgase a las consecuencias, soy de la Central Única de Trabajadores Campesinos’, pero igual lo cautelé porque era nuestro trabajo”, dijo Vega.

Los mismos de Las Londras

Tras su destitución, Vega afirmó que el grupo armado de avasalladores al predio de la familia Barbery, es el mismo que baleó e hirió a cinco policías, que quemó buses a la familia Yucra y que últimamente secuestró y torturó a periodistas, policías y trabajadores.

Uno de los buses incendiados en propiedad de la familia Yucra

“Es el mismo método, actuaron igual. Entran con armas de fuego, dinamitas, con maquinaria pesada, tractores oruga. Dicen ser simples campesinos, pero primero avasallan con violencia contra las personas y después dicen que son tierras fiscales y empiezan a hacer trámites cuando debe ser al revés. Así sean tierras fiscales no tienen por qué entrar así, pero están organizados como milicias armadas”, dijo.

Los policías abandonados

La toma violenta a la propiedad Santa María, de la familia Yucra, fue idéntica a la de Las Londras, cree el fiscal Vega. “No respetaron a policías, los emboscaron igual que a los periodistas, con disparos de arma de fuego. La familia Yucra, que llevó a policías en buses, fue víctima de agresiones, quema de los buses (foto inferior) y ahora esa gente está desamparada. Los policías están abandonados, tienen miedo. Es terrible, me amenazó también el diputado Ángelo Céspedes, que antes era de la Unión Juvenil y ahora es del MAS; él protege a los grupos armados”.

Resoluciones del fiscal Vega señalan que participó, en Guarayos, de una reunión con sectores como la Policía, el juez, Comité Cívico y víctimas de avasallamientos.

Tras el encuentro, lo despidieron. “Nosotros coordinábamos con el fiscal Basilio Villca, de San Julián, él también estaba actuando bien para frenar la violencia de los grupos armados de avasalladores, nos amenazaron y cumplieron, nos botaron. Yo adjunté videos, gráficas, abundante prueba y por actuar bien nos destituyen.

Groberdt Vega expresó que se reunió con el fiscal departamental Róger Mariaca “Le conté que esto era muy grave, que realmente hay grupos armados, milicias, pero él me dijo que lo deje, nomás, para no complicarse y después nos destituyeron. Hacía cinco años que no me daban vacaciones, porque decían que había mucho trabajo, ahora me llaman para darme mi memorándum, me dijeron que saque vacación, no tengo por qué aceptar, pero ya estamos afuera con mi colega Villca, por hacer lo correcto», dijo.