La democracia muere en la oscuridad de las ambiciones autoritarias

Declaración de Cochabamba

Daniel Castro

La historia política de los pueblos ha sellado para la misma historia que es imposible su proyección en el espacio y en el tiempo si no se apegan y comprometen de manera efectiva y real a los valores y principios fundamentales, principalmente la libertad de expresión y de prensa, porque son la culminación de los derechos a informar y estar informado, a opinar y escuchar opiniones diversas, a pensar y expresarse libremente.

No hay Estado Constitucional de Derecho, si no se respetan los derechos fundamentales. No es efectiva la separación de los poderes y la coordinación entre ellos si no hay libertad de pensamiento, que es el centro de la libertad de expresión y de prensa.

El ejercicio periodístico independiente libre de presiones y de la manipulación y la coerción, no es un obstáculo para la libertad y la democracia. Ahora lo están descubriendo algunos círculos que se administraban bajo teorías que estaban empañando los verdaderos derechos.

Sin libertad de expresión ni de prensa, será difícil promover la fraternidad entre naciones, el desarme y un mejor orden mundial. En el caso de Bolivia será difícil la consolidación de la democracia sin un desarme espiritual e ideológico que promueva una cultura de paz.

Un periodismo libre, independiente y basado en hechos sirve como protección frente a los abusos del poder, las mentiras y la propaganda.

Con esos argumentos, hace solo algunas horas el Comité Noruego de Nobel otorgó a dos periodistas (una de Filipinas: María Ressa y otro de Rusia: Dimitri Muratov) el Premio Nobel de la Paz de este año, destacando que es un reconocimiento al ejercicio periodístico independiente en todo el mundo, cada vez en condiciones más adversas, pero cada vez con muestras nítidas de una lucha valiente en favor de los pueblos.

Es tiempo entonces de que, de manera fraterna, nos unamos frente a los vaivenes de la democracia en Bolivia, registrada de manera valiente por centenares de periodistas que, desde la cárcel o el exilio, desde la persecución o enfrentando las amenazas, nos heredaron un compromiso para siempre: No hay democracia sin libertad de expresión y de prensa, no hay democracia con leyes mordaza, no hay democracia con persecución y presos políticos, por mucho que éstas pretendan disimularse o entremezclarse con otros argumentos.

Las reiteradas conductas de regímenes arbitrarios que se deleitan con teorías de un ejercicio periodístico bajo control político develan un desprecio a la democracia y a los derechos humanos; manosean la Constitución y las leyes y pisotean la dignidad del pueblo boliviano.

Sus mentores y serviles no parecen haber aprendido la dramática historia de las dictaduras que se pasearon por las esferas del poder, apasionados hasta apegarse a conductas delincuenciales.

Los periodistas resistiremos y no permitiremos que un proyecto normativo contra la legitimación de ganancias ilícitas o la nueva Ley de estadísticas oficiales del Estado liquiden el secreto de fuente, la libertad de prensa y toda la arquitectura convencional, constitucional, legal y de autorregulación que rigen el ejercicio de un periodismo libre, independiente, democrático y critico frente al poder.

El clima de preocupación que vivimos los bolivianos tiene su causa en la política de la violencia y manipulación de las leyes y de las sesgadas interpretaciones de nuestras últimas citas democráticas. Solo un apasionamiento político sin límites resiste lo que ha vivido el pueblo boliviano en los últimos años, sin importar la verdad. Y cuando aflora la mentira se ataca a los periodistas.

La decisión de Noruega le está advirtiendo al mundo que los argumentos de manipular el poder están lamentablemente vinculados a aquellos delitos de lesa humanidad que sólo utilizan a los pueblos para crear grupos enriquecidos ilícitamente.

Rechazamos vehementemente la pretensión de leyes disimuladas en contra de la libertad de prensa, el verticalismo y manipulación de informaciones, los tráficos y coerciones en contra de periodistas y de medios independientes.

Exigimos que el paquete de normas contra la democracia sea retirado de la economía jurídica del país. Y llamamos a quienes tienen que tomar decisiones por la transparencia política actúen con responsabilidad antes de endilgarnos propósitos que están muy lejos de nuestro compromiso con la verdad, la democracia y solo la libertad de expresión y prensa porque sin libertad de expresión no hay democracia. Esta muere en la oscuridad de las pasiones autoritarias.

Aprobada en Cochabamba por la Conferencia Nacional Ordinaria de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, a los nueve días del mes de octubre del dos mil veinte uno.