La dieta de 5.000 calorías que Tyson Fury aplicó en la previa de su defensa del título de pesos pesados frente a Deontay Wilder

El físico para poder competir en la categoría de pesos pesados en el boxeo requiere una importante disciplina en lo alimenticio. Tyson Fury reveló la particular metodología que utilizó con el fin de prepararse para el tercera velada ante Deontay Wilder: tiene dentro de su equipo a un chef personal que se encarga de cada comida del imponente púgil. El encargo de la cocina, George Lockhart, dio a conocer que el atleta mantiene una dieta de 5.000 caloría diarias para poder conservar impecable su físico.

En charla con Coffee Friend, el cocinero dio detalles del día a día de Fury. “A primera hora de la mañana, Tyson toma un café con su desayuno y dependiendo lo que come, son las actividades del día. Pero una cosa que es constante todos los días es pescado, pollo y carne roja durante todo el día en cada una de sus comidas. Puede que suba y baje, pero consume unas 5.000 calorías al día”, detalló sobre lo que ingiere el boxeador.

Fury, de 33 años, tiene como objetivo defender el título de peso pesado que le ganó de manera convincente frente a Wilder, de 35 años, hace 18 meses en Las Vegas. El Rey Gitano soportó un campo de entrenamiento difícil antes de la pelea después de contraer coronavirus y convertirse en padre de su hija Athena.

Lockhart agregó al respecto: “No come comida basura, en realidad no le apetece nada de eso. También come cosas como yogures y tazones de frutas, así que le damos toneladas de antioxidantes lo cual es excelente para deshacerse del estrés. Cuando entrenas tanto como Tyson, creas mucho estrés y preocupación. Queremos asegurarnos de mantener bajo ese tema y mantenerlo saludable”.

El chef se encuentra actualmente en Las Vegas como parte del equipo de once personas que preparan a Fury para la pelea. “Cuando haces ejercicio, tu cuerpo crea una gran cantidad de material negativo, estás estresando al cuerpo. Puedes tener un coche increíble, ponerle un combustible increíble, pero si no tiene un sistema de escape, se estropeará. Los antioxidantes son básicamente lo que te ayuda a mantenerte más joven, te ayuda con la inflamación y te ayuda a lucir más joven. Por lo tanto, el café es un buen antioxidante”, profundizó George sobre los secretos del pugilista que mide más de dos metros y acusó unos 125 kilos en la balanza durante su pesaje para el combate.

Lockhart cerró explicando por qué a Fury y su equipo les encanta el café: “Ayuda absolutamente en sus preparativos, al 100%. Tyson lo usa para mejorar el desempeño. Cada mañana, cuando los muchachos se levantan, todos en el equipo toman una taza de café. Él y Sugar Hill compraron una máquina de café de 1.500 dólares, es una locura”.

El peleador de 33 años también abrió la puerta a su intimidad en las últimas horas para volver a tocar un tema que ya había despertado gran debate en el pasado cuando aseguró que se masturbaba siete veces por día porque lo ayudaba para mantener la “testosterona fluyendo para la pelea”. Sin embargo, según declaraciones que replicó Daily Mail, ese método cambió para la tercera parte ante Wilder: “La idea de que ningún boxeador tiene sexo antes de una pelea es un mito. No creo en eso. Soy un boxeador de la vieja escuela. Me gusta mantenerme bien y fuerte. Mantener toda esa energía reprimida en el tanque y luego dejar que toda la agresión estalle en mi oponente en la noche de la pelea”.