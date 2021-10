La exministra Marianela Paco trabaja como funcionaria de Vicepresidencia

Fuente: Página Siete Digital

La exministra de Comunicación Marianela Paco trabaja en la Vicepresidencia desde el pasado 20 de octubre, según documentación pública disponible en la Contraloría General del Estado.

La exautoridad el año pasado estuvo involucrada en una polémica, cuando se filtró un audio en la que supuestamente se le escucha criticar la valentía del vicepresidente David Choquehuanca.

“El Choquehuanca tampoco tiene fuerza, pues, no garantiza nada ahí adentro. Le falta huevos, pues, pero literal», se escucha en el registro.

El audio circuló a fines de octubre del año pasado y, entonces, Paco evitó referirse a la grabación en la que supuestamente se le escucha referirse en esos términos al segundo mandatario (escuchar audio adjunto).

«Pero el Choquehuanca, aunque tenga conciencia de pueblo, si no tiene huevos, ¿de qué te sirve?”, dijo supuestamente Paco, en un material en el que también afirma que el expresidente Evo Morales la traicionó.

«A mí, Evo (Morales) ya me ha traicionado. ¿Cuándo me va a ofrecer algo? Nada. Él piensa que sigo siendo su empleada. No me voy a bajar los pantalones gratis», se escucha en la grabación.

Además de exministra, Paco también fue exconsejera del gobierno de Morales y se desempeñó como una de la voceras del Movimiento Al Socialismo (MAS) durante la campaña electoral para llevar a Luis Arce y Choquehuanca a la Presidencia.

La entonces vocera del partido de Morales fue apartada de la estructura gubernamental luego de la filtración de ese material.

Sin embargo, como detalla el sistema de Declaración Jurada de Bienes y Rentas, fue contratada hace unos días por la Vicepresidencia, a menos de un mes de cumplirse un año de la actual gestión gubernamental.