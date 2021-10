La foto por la que Roberto Palazuelos fue criticado en Instagram

Roberto Palazuelos es criticado por esta fotografía

(Foto: Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

Roberto Palazuelos publicó una fotografía en su cuenta de Instagram a lado de unos niños que según palabras del propio actor “venden artesanías”. Momentos más tarde sus seguidores empezaron a mencionar que esa foto era digna de un “Whitexican” ya que estaba posando con niños de bajos recursos económicos y el pie de foto solo reforzaba estereotipos que “tiene la gente blanca sobre las personas de otros niveles socioeconómicos”.

El actor que también es abogado y empresario está recibiendo fuertes críticas no solo por la fotografía sino también por el pie de foto que colocó en su publicación:

“Con mis amigos niños de Tulum que venden artesanías. Proteger y educar al futuro de México es prioridad”, escribió.

La etiqueta o término “Whitexican” es utilizada desde hace tiempo para poner en evidencia “el racismo y clasismo” de la gente “blanca” y adinerada en México. Por este motivo usuarios de dicha red social -no necesariamente sus seguidores- han bombardeado la publicación con mensajes como los siguientes:

“Muy incoherente de tu parte. Los niños por ninguna causa deberían estar vendiendo nada. Tú jamás necesitaste hacer nada de eso y supiste que el educarte te llevaría más lejos. ¿A dónde crees que van ellos vendiendo a esa corta edad y con los peligros de las drogas y la prostitución infantil que existe en Tulum?”, » Que triste que estés queriendo ganar seguidores con esta fotografía”, “El típico ‘Whitexican’ que viaja a zonas de México. De verdad que asco con la gente blanca así y lo peor es que ni eres blanco”, escribieron en su perfil.

Sus seguidores se mostraron contrariados ante la situación:

“Hace muchos años yo vivía en el edificio de Polanco donde él tiene su departamento. La verdad siempre fue muy lindo y respetuoso con mi hermano y conmigo a pesar de no ser de su mismo estrato social”, “Los niños no deberían estar vendiendo artesanías deberían estar en sus casas y recibiendo educación digna, bien Roberto”, “Es tan importante valorar el esfuerzo del trabajo, más cuando aún se es un niño. Deberías hacer alguna iniciativa en Tulum para que estos pequeños tengan la oportunidad de estudiar y minimizar el espacio de trabajo […] Sería interesante aprovechar que tu mensaje llega a miles de personas. Ojo, no estoy criticando solo estoy lanzando un comentario pro estudio”, comentaron algunos de sus seguidores.

En otros mensajes solo mostraron disgusto por la fotografía pero reafirmaron que así es la personalidad del actor:

“Podemos hablar que definitivamente la foto está muy mal, pero pues así es Papi Palazuelos, no solo está figurando”, “Ya conocemos cómo eres y siempre tienes actitudes así pero ahora si te la volaste ja,ja,ja”, “Creo que los que te seguimos ya sabemos cómo eres y no nos sorprende algo así”, “Tal vez de verdad sí tienes buenas intenciones aunque sea horrible tratar de entrarle al juego de los ‘Whitexican’, no sé qué pensar”, escribieron.

No es la primera vez que el “Diamante Negro” entra en este tipo de conflictos. Sus fotografías en Instagram siempre están llenas de comentarios que lo catalogan como “mirrey” y una persona que jamás ha conocido “lo que es pasar hambre”.

A pesar de que es empresario, dueño de varios hoteles en Tulum y actor, Roberto Palazuelos también es conocido por su fuerte carácter y los lujos que posee. De manera constante ha hecho declaraciones sobre las personas que lo critican o se burlan de él catalogándolos como “pobres”, “envidiosos” y “gente sin educación”.

