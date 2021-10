La política bufa

Carlos federico Valverde Bravo

Después de pensar que la victoria electoral da derechos absolutos, entre ellos el “ningunear al vencido”, el gobierno, acicateado por el ansia vengativa de Evo Morales y su “gabinete en la sombra”, es decir los que se mantienen juntos por si acaso haya que defenderse del “armado y ejecución del fraude de 2019”, ha instruido a Arce Catacora, quien tiene una parte de su gabinete asistiendo “de oyente” a las reuniones citadas con el gabinete en la sombra”, a fin de recibir instrucciones sobre cómo apretar “hasta ahogar” a la oposición de la calle que, a toda vista es más fuerte que la insuficiente oposición parlamentaria que se bate en el Congreso, en algunos casos con suceso, pero sin ningún éxito, considerando la diferencia de fuerzas.

Así, fueron primero, tras de Jeanine Añez, a quien le ampliaron el tiempo de detención (por 5 meses más), demostración de que no tienen nada de peso jurídico contra ella, porque si lo tuvieran, no hubieran necesitado más tiempo para “buscar cómo” justificar la absurda cantaleta del golpe de Estado.

Claro, debe ser imposible sortear hechos demostrables de práctica democrática como esa de la ampliación del mandato constitucional, para todas las autoridades electas del país, ampliación esta que debe ser la única en la historia republicana (ver la Ley 001/2020: Ley excepcional de prórroga del mandato constitucional de autoridades electas, que comienza con la leyenda: Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley…) . Si esto no fuera suficiente, es claro que hay que “sortear o saltar” 78 leyes aprobadas en el “Congreso” (entrecomillo para recordar que la Asamblea de representantes estaba vigente y que no hay golpe con congreso funcionando, porque el golpe pone en suspensión los mecanismos de la democracia formal).

55 de esas leyes fueron promulgadas por Jeanine Añez (la mayoría sigue vigente) y 23, fueron sancionadas por el Congreso por no aceptarse el veto de la presidenta y firmadas por Eva Copa, algunas se sometieron a control de Constitucionalidad, una demostración inequívoca de que la democracia siguió funcionando y no de manera formal sino efectiva, como coincidíamos con Tuto Quiroga, en la entrevista entre semana en SIN COMPOSTURA RECARGADO.

Como a Jeanine Añez la tienen presa y pueden violarle los derechos, más allá de las recomendaciones internacionales de mejorar el trato, decidieron “construir” otras victorias para justificar al cocalero de Chapare, quien no puede justificar la coca de Chapare que no se usa para el acullico, de manera que marcharon sobre la Federación de Cocaleros de Yungas, donde la coca se acullica y, trataron de tomarla para “hacerla una sola”, y entregársela a Morales que de esa manera podría “justificar la coca de Chapare” que en un 95% no entra a mercados legales (el otro 5% no se sabe dónde va) pero, si se es “presidente de todos, a nadie se le va a ocurrir preguntarse sobre una y otra coca, que no son iguales aunque, mucha coca de Yungas también va a mercados ilegales.

Arce fue derrotado categóricamente por los yungueños, aunque, Morales y los suyos son continuadores de Carl Von Clausewitz, quien afirmaba que “la guerra es la continuación de la política por otros medios” y tras de ello irán, convencidos de que así tiene que ser y que están obligados a probar.

Después, se les ocurrió cargar contra “los Camacho”, primero el padre, a quien citaron y, luego al hijo que fanfarroneó con eso de que él si iba a ir a La Paz y que iba a decir las cosas porque “el pueblo merecía escuchar cómo fueron las cosas”. Situación que complicaba al gobierno y…. hete ahí que el niño que hace de Ministro de Gobierno decidió denunciar, como si fuera militante del lado de Camacho que se conocía que se intentaría realizar un atentado contra el Gobernador cruceño (¡¡ !!). Se entiende? El encargado de evitar generar desasosiego en el país, generó desasosiego, todo para que en Santa Cruz eviten que Camacho viaje a La Paz, cosa que ocurrió inmediatamente… y Camacho, que no pidió no hacerse presente en La Paz terminó diciendo que “su pueblo lo había salvado”… de qué? Si él dijo que iba a ir, si él prometió revelar todo porque el pueblo merecía saber…

Ah! En el ínterin, aparecieron 5 carteles y un muñeco con la cara del líder cruceño y, de yapa y para terminar de enterarla, 4 encapuchados que justificaron la política bufa que los bolivianos tenemos la desgracia de ver cotidianamente.

Quién ganó con eso? Pues, nadie, aunque es claro que, dependiendo lo que salga en la semana que entra (paro nacional y marchas de ambos lados) lo cierto es que esto se puede polarizar entre el gobierno departamental de Santa Cruz y el Gobierno nacional, “in-visibilizando” a los Movimientos Cívicos, al Conade, las Plataformas y los partidos políticos, sobre todo los líderes políticos que quedan, como Mesa, Tuto y Samuel Doria que trataban de rehacerse.

Nada que no se haya visto antes; aunque nadie con 2 dedos de frente puede creer que el niño ministro hablaba en serio, porque si fuera en serio, primero hubiera investigado y recién después de ello, avisado… eso hace un ministro serio, pero, es claro que no es el caso.

En el camino de este pleito quedaron Reyes Villa y algunos otros… la polarización se puede dar y, en ese caso, ganan los que polarizan, para el gobierno es mejor pelear con uno que con el montón; la mano de Walter Chávez desde la Gobernación de Santa Cruz se la nota.

Estamos nomás ante la política bufa (ridícula y grotesca, que puede inspirar risa y desprecio); el presidente no se da cuenta que eso no le hace bien, pero él es rehén de Evo Morales que mueve sus propias fuerzas para mostrar su propio poder, aunque eso lleve el rótulo de “apoyo al gobierno de Lucho”; Morales busca el poder de instruir… Arce parece ir cediendo. .. Así no vamos a llegar a ningun lado bueno; los problemas reales, la falta de plata, de gas, la mala gestión en salud son demasiado como para que no se los trate como corresponde

Así nos va a ir… recordemos, eso si, que :la victoria no da “todos” los derechos, por algo hay democracia, así sea formal

Fuente: eju.tv