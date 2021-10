La reconstrucción económica impulsa la Bolivia productiva y de la industrialización

Dos reuniones permitieron sellar la alianza entre el Gobierno y los movimientos sociales para reimpulsar la economía en nueve cumbres departamentales. Los lineamientos se determinaron desde las 14.00 del 5 de julio y el 12 de julio, desde las 15.00, se definió el cronograma. Todo eso, en el piso 8 de la Casa Grande del Pueblo.

El objetivo era único: reconstruir la economía boliviana a través de la identificación de potencialidades productivas territoriales con la participación de las organizaciones sociales como principales actores de la economía plural. Fue el resultado de una coordinación directa con el presidente Luis Arce, la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad.

El proceso tuvo cuatro momentos importantes: la exposición de los resultados del proceso de cambio, el estado de situación después del golpe y el Plan de Gobierno; el rol de las organizaciones sociales; la conformación de mesas de trabajo; y la elaboración de acuerdos y conclusiones. Todo eso con dos ejes: primero, producción e industrialización y, segundo, el social comunitario.

Pando

El ciclo de cumbres para la reconstrucción económica y productiva comenzó en Pando el 13 de agosto. Se conformaron 11 mesas de trabajo: salud; educación; integración vial; empleo, emprendimiento e industrias; servicios básicos; industrialización y desarrollo productivo; energía; agua; turismo; crédito para la producción y seguridad ciudadana.

“Se han planteado varios proyectos de industrialización del asaí, copoazú, la castaña”, declaró el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, en la clausura del evento el 14 de agosto.

Los recolectores pidieron la certificación de la castaña orgánica, habilitar nuevos centros de acopio con las condiciones de preservación para entrar al mercado nacional e internacional. Los productores demandaron el acceso a créditos productivos.

Tarija

La cumbre se desarrolló en el coliseo de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) del 20 al 21 de agosto. Durante esos dos días los sectores sociales, plantearon fortalecer la producción, la industrialización y la salud, mediante mesas de trabajo.

“Las propuestas y los aportes son realmente orientados a la reconstrucción económica, a la reconstrucción productiva, a la industrialización con sustitución de importaciones de nuestro país”, dijo la ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza.

Tarija planteó la industrialización de la ajipa, la manzanilla, la zanahoria, la cebolla, el choclo, legumbres, cítricos, entre otros productos de alto valor nutritivo y demanda. Se propuso fortalecer el Sistema Único de Salud para encarar la reconstrucción económica y productiva del país.

Oruro

La cumbre se realizó el 27 y el 28 de agosto en el coliseo de la Facultad Nacional de Ingeniería (FNI) de la Universidad Técnica de Oruro (UTO). Las conclusiones fueron enmarcadas en temas como salud; educación; industrialización de la quinua, camélidos y piscícola; culturas y turismo; industria, comercio, créditos y seguridad jurídica; servicios básicos; generación de empleo; minería y energía.

Una de las propuestas fue la mecanización de la producción de camélidos y agrícola. En el sector minero, se planteó la construcción y montaje de una planta de fundición y refinación para concentrados de zinc, apoyo a proyectos de prospección y exploración, y la importancia de las regalías en el tema litio.

Se pidió la implementación de plantas de energía fotovoltaicas y la generación de energía eólica. Se propuso ampliar el acceso a saneamiento, agua, manejo de sólidos, telecomunicaciones y gas.

El acceso a créditos productivos y el desarrollo del Puerto Seco fueron demandas entre otros temas de interés. Hicieron énfasis en mejorar el acceso a la salud, además de fortalecer el sistema educativo. La necesidad de explotar y generar diversos destinos y programas de desarrollo turístico fue otra demanda al ser Oruro la capital folclórica de Bolivia.

Cochabamba

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, recibió las propuestas de las 11 mesas de trabajo, conformadas en la cumbre en este departamento, del 3 al 4 de septiembre en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

Los sectores sociales elaboraron propuestas sobre temas de producción, industrialización y comercialización agropecuaria, energía e hidrocarburos, agua, cultura y turismo, créditos productivos, educación, salud, empleo, integración vial y recursos naturales y “Madre Tierra”.

“El Gobierno nacional recibe con mucho respeto el trabajo y las propuestas que son resultado de las mesas técnicas (…). Será muy importante analizar estos planteamientos para (…) convertirlos en políticas de Estado”, señaló el ministro.

Santa Cruz

Según la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, las principales preocupaciones que se manifestaron en la cumbre son lade mejorar la economía, el empleo y la calidad de vida de las familias cruceñas, además de erradicar el racismo, la discriminación y toda forma de violencia.

Recibió las propuestas de los sectores sociales, quienes las elaboraron mediante 12 mesas de trabajo instaladas en el coliseo cerrado de Villa Rosita de la ciudad de Santa Cruz, del 10 al 11 de septiembre.

“Esta cumbre ha demostrado una vez más la alta conciencia del pueblo cruceño, porque este es el camino, las propuestas que se han trabajado en esta cumbre en torno a todo lo que el pueblo considera prioritario”, sostuvo.

Potosí

Se instalaron 10 mesas de trabajo con los ejes temáticos: industrialización de la producción agropecuaria y piscícola, energía y litio, turismo y cultura, créditos, minería, salud, educación, integración vial, generación de empleo y servicios básicos.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, indicó que de esas mesas de trabajo surgieron un total de 125 propuestas que son de “vital importancia para la reconstrucción económica de Bolivia”.

El evento se desarrolló del 17 al 18 de septiembre en el Coliseo de la Ciudad de Potosí y en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) con la participación de varias organizaciones sociales de potosinas.

Beni

En Beni, se diseñó, el 24 y el 25 de septiembre, propuestas dirigidas a fomentar el desarrollo productivo e industrial del departamento, consolidar su crecimiento económico regional e industrializar sus materias primas.

“Solo la producción nacional genera empleo y sustituye las importaciones. Lo único que genera la importación es riqueza para un grupo reducido de personas”, afirmó la Ministra de Trabajo, Verónica Navia, quien condujo este encuentro.

Las conclusiones y propuestas tuvieron un enfoque integral ya que la potencialidad productiva del departamento, como es la caña, café, pescado, bambú, arroz, maíz, carne, leche, fruta, entre otros, está vinculada a las propuestas de caminos y mercados. El turismo, artesanía, gastronomía, servicios básicos, educación y salud están enfocados al desarrollo de los pueblos indígenas y a la generación de empleos.

Chuquisaca

La cumbre en Chuquisaca cerró con 134 propuestas recogidas de 11 mesas de trabajo que trataron temas de las áreas productiva, industrialización y social comunitaria.

“En el área productiva e industrialización hay 78 propuestas que salen de ustedes y en el área social comunitaria hay 56 (…). Queda un importante mensaje de todas las organizaciones productivas y sociales, que hay mucho trabajo por hacer”, indicó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina.

El 1 y 2 de octubre, se abordaron temas como industrialización para la producción agropecuaria, energía e hidrocarburos, gestión del agua, turismo y cultura, crédito para la producción, minería, salud, educación, integración vial, generación de empleo y servicios básicos.

Desde el Gobierno, se planteó la ampliación y el fortalecimiento de las compañías estatales como la Empresa Pública Productiva de Envases de Vidrio de Bolivia (Envibol), la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) y otros. Se comprometió a fortalecer, también, el sector del turismo y anunció la construcción de la Doble Vía Sucre-Yamparáez con una inversión de $us 94 millones.

La Paz

La cumbre se llevó a cabo en el polideportivo “Héroes de Octubre” de la ciudad de El Alto, el 8 y 9 de octubre, días en que se conformaron mesas de trabajo que abordaron temas referidos a producción, industrialización, agropecuaria, salud, educación, empleo, turismo, minería, créditos, entre otros.

Por ejemplo, la mesa de industrialización de la producción agropecuaria propuso incrementar la industria de carne de camélidos, pescado y leche, además de promover su exportación y mayor consumo.

Las organizaciones sociales entregaron las propuestas al ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, quien se comprometió a trabajar “todos los días” para hacer realidad los requerimientos de los trabajadores.

Las cumbres y el plan de desarrollo

Tras los nueve encuentros, el 18 de octubre en La Paz, a un año de la recuperación de la democracia en las urnas, se realizó la Cumbre Nacional para la Reconstrucción Económica y Productiva con la participación del presidente Arce.

“Esta es la forma de hacer planificación económica, esto será incluido en el Plan Nacional de Desarrollo”, sostuvo.

Explicó que uno de los principales objetivos de la gestión es la industrialización de los recursos naturales para impulsar la reactivación económica.

“Planteábamos la industrialización del país y, básicamente, hemos coincidido porque muchos departamentos, prácticamente la totalidad, plantean que Bolivia ingrese a la era de la industrialización”, afirmó en un multitudinario acto que se desarrolló en el coliseo cerrado Julio Borelli Viteritode la ciudad de La Paz.

El analista económico Mike Gemio considera que las cumbres plantearon las bases para una sistematización que permita un Plan Nacional de Desarrollo y, en consecuencia, políticas y estrategias económicas con enfoque social y comunitario, promoviendo la participación efectiva de las organizaciones sociales.

“Ya tener esa información recopilada te ayuda a dar un paso más adelante, otra vez conseguir un plan nacional. Al final del día, todo este ejercicio se va a coronar y materializar en la medida que nosotros podamos contar con un Plan Nacional de Desarrollo”, dijo.

Sectores sociales como actores de la reconstrucción económica

Desde la concepción del proyecto de las cumbres, el rol de las organizaciones sociales fue considerado como uno de los pilares en el trabajo en el nuevo escenario político y la reactivación económica productiva.

“Si las organizaciones sociales no se empoderan del plan, no sale adelante, no se ejecuta”, sostiene el analista Gemio y añade: “No se trata solamente de tenerlos ahora de aliados en lo político, sino en lo técnico”. Indica que deben ser guardianes de la labor que se desarrolle de ahora y adelante tras las cumbres.

La industrialización, un proceso vital para Bolivia

Según el analista Gemio, luego de la nacionalización, la siguiente fase es la industrialización de las materias primas, aspecto al cual se apuntó en la mayoría de las cumbres departamentales para la Reconstrucción Económica y Productiva de Bolivia.

“Ahora, para Bolivia la industrialización es un proceso vital, que tenemos que enfrentarlo (…), hay ya un avance en lo que tiene que ver con la industrialización de los hidrocarburos, pero ahora viene el proceso de industrialización del litio, que es un proceso mucho más complejo”, dijo.

Para el experto, la industrialización fue un tema priorizado por los sectores sociales en las cumbres porque ahora el boliviano apunta a ya no vender sus materias primas a precio de “gallina muerta”, sino a darle valor agregado, para comercializarlo a mejores precios.

“Más bien tenemos que mirar al proceso de industrialización como un proceso ya obligatorio para la sociedad boliviana (…). Tiene que generarse valor agregado y obviamente a partir de eso (…) empecemos a trabajar mucho más en conocimiento e innovación”, sostuvo.

Marcará una línea de trabajo

Gemio calificó a las cumbres departamentales para la Reconstrucción Económica y Productiva de Bolivia como un “fenómeno nunca vivido en Bolivia”, porque la esencia de esos eventos fue que las autoridades terminaron escuchando a las bases de los diferentes sectores sociales.

“Estas cumbres no solamente van a entrar a la historia de nuestro país, como un ejercicio de planificación riquísimo en términos de actores y en términos de ideas, sino yo creo que pueden marcar una línea de trabajo en términos de planificación para muchos de los países de la región”, señaló.

El experto hizo esas aseveraciones al reflexionar que mucha gente de la región de Latinoamérica está acostumbrada a que venga “el gringo” para que sea el que resuelva la vida y diga qué se tiene hacer.

“La planificación tiene que ser un proceso que entre en el pueblo mismo, que sea el pueblo mismo que te ayude a definir cómo vas a generar líneas estratégicas de trabajo para tu Gobierno, entonces eso creo que es un ejercicio sumamente importante”, remarcó.

Fortalecerán la economía de Bolivia

Para Gemio las malas decisiones del gobierno de facto y la pandemia del COVID-19, prácticamente destruyeron el bolsillo de muchas familias bolivianas. Muestra de aquello, son los indicadores económicos sobre decrecimiento, desempleo, pobreza, entre otros en 2020.

“La plata no sólo ha sido mal utilizada, sino que mientras más podían, han logrado saquear los recursos que se habían ahorrado durante muchos años (…). Entonces, en lo económico, en lo social, el país estaba prácticamente en ruinas”, lamentó.

Ante esa situación destacó las medidas económicas y sociales de oferta y de demanda que implementó el Gobierno del presidente, Luis Arce, desde noviembre de 2020 para reconstruir la economía boliviana.

Algunas de esas medidas “inteligentes” son el Bono Contra el Hambre de Bs 1.000 y el crédito SIBOLIVIA, para la sustitución de importaciones, a una tasa de interés anual fija de 0,5% de interés, “sumamente baja”, remarcó.

Puntualizó que las cumbres fortalecerán la reconstrucción económica de Bolivia con nuevas ideas y propuestas de las bases, tomando en cuenta que existen indicadores positivos que indican que Bolivia está saliendo adelante.

