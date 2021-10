La trasnacional Yummy compra Yaigo: «Es el éxito más grande de una startup boliviana»

Fuente: paginasiete.bo

Hasta ahora el valor de la millonaria transacción se mantiene en reserva, pero ya es un hecho que la transnacional Yummy compró Yaigo, la novedosa empresa de «delivery» o entrega de productos a domicilio. “Es el éxito más grande de una startup boliviana”, celebró Ariel Valverde, CEO y cofundador de la aplicación.

El ejecutivo contó a Pagina Siete Digital que los detalles de este hito se darán a conocer este viernes, sin embargo, reveló que la firma boliviana con presencia en Paraguay y otras naciones fue “adquirida por Yummy”, una “startup de delivery con presencia en Venezuela, Perú y Chile”.

“Ahora, con nosotros, suman Bolivia y Paraguay”, sostuvo.

La plataforma venezolana Yummy procesa en ese país más de 340.000 transacciones mensuales y sigue creciendo. Yaigo, en similar posición, registra récords en ventas y descargas de su aplicación.

Yaigo (You Ask I Go, por sus siglas en inglés) irrumpió en el mercado nacional en 2019, pero la pandemia aceleró su éxito de la mano de su novedoso modelo de negocio que no sólo lleva comida a los hogares, sino también otros productos y servicios.

Negocio

¿Cuál es el alcance del negocio? Valverde prefiere guardar en reserva el dato por la confidencialidad del acuerdo, pero se animó a deslizar que “a la fecha es la mayor venta de una startup boliviana” y la transacción alcanza a los “ocho dígitos”.

Tras el nuevo acuerdo, los fundadores de Yaigo serán parte de Yummy con un porcentaje de acciones y se harán cargo de las operaciones de Bolivia y Paraguay.

La noticia ha llegado como una avalancha al grupo de emprendedores bolivianos que saben que este es el inicio de un largo trayecto de éxitos para las startup bolivianas que están en el mercado y para la que se gestan en medio de sueños.

“¡Podemos lograr cosas grandes! Los invito a soñar en grande, trabajar duro y confiar en nuestro talento como boliviano. Nosotros podemos ser esos generadores de noticias en la región de Latam y no solo leerlas”, subrayó.