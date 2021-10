La «U» de Vinto juega el lunes, pero aún no se conoce el escenario

El club Universitario de Vinto, representante cochabambino en la Copa Simón Bolívar, cuenta con hora y fecha para el partido de vuelta ante Atlético Bermejo, por la tercera fase del certamen, pero al momento no conoce el recinto donde actuará.

El directorio de la “U” propuso ser local en el estadio Hipólito Lazarte de Vinto, pero existen algunos reparos desde la organización que prevé que el duelo sea en Colcapirhua o el Félix Capriles.

El cuadro estudiantil afronta este duelo con el 0-3 logrado en la ida en Bermejo.

La ronda de revanchas inicia el sábado con Torre Fuerte vs. Shalon (13:00, 1-2 resultado global) y EMH vs. Vaca Diez (15:00, 0-2).

El domingo se miden San Antonio vs. Ciudad Nueva SCZ (13:00, 0-1), Mojocoya vs. García Ágreda (15:00, 0-2) y Universitario de Sucre vs. Rosario Central (19:00, 3-0).