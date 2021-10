La XI marcha indígena no dialogará con viceministros y exigen la presencia de Luis Arce

Los marchistas evaluarán este viernes los 37 días de caminata, desde que el 25 de agosto salieron de Trinidad, Beni

Celso Padilla. Foto: ANF

La Paz, 1 de octubre (ANF).- La XI marcha indígena resolvió que no dialogará con ministros ni viceministros enviados por el Gobierno central, exigen la presencia de las máximas autoridades de los cuatro poderes del Estado, entre ellos el presidente, Luis Arce.

A las 11:00 iniciará una evaluación de los 37 días de caminata, desde que el 25 de agosto salieron de la ciudad de Trinidad hasta que llegaron este jueves a la ciudad de Santa Cruz.

El expresidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní y actual miembro del Consejo Continental de la nación guaraní, Celso Padilla, informó que la columna de la marcha no se reunirá con ministros ni con viceministros, sino con las altas autoridades de los cuatro órganos del Estado.

“Los diálogos no se van a instalar con ministros ni viceministros, solo con las cabezas de los órganos y el presidente (Luis Arce). Es decir, de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral”, declaró a la ANF.

El Gobierno envió este jueves a tres viceministros para iniciar el diálogo, de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos; de Coordinación con los Movimientos Sociales, Juan Villca; y de Justicia Indígena, Gilvio Janayo.

Padilla insistió que está “totalmente descartado” dialogar con el nivel de viceministros de Estado, porque su agenda de 14 puntos requiere a las máximas autoridades con capacidad de decisión.

En la tarde tienen previsto planificar en detalle la iniciación de los diálogos con las autoridades estatales e incluso departamentales y municipales.

Evaluación de su llegada a la capital cruceña

En una previa evaluación, el líder guaraní dijo que la ciudadanía demostró su solidaridad y su sentido de humanidad a los marchistas que caminaron 37 días, en calor, en lluvia, y entre acusaciones del Gobierno que apuntó a descalificar la movilización.

Destacó que a lo largo de su ingreso al centro de la ciudad pudieron ver cómo la gente se emocionó hasta el llanto, expresiones que han conmovido a la columna de la marcha; Padilla dijo que se pudo sentir el calor humano de la gente.

Sin embargo, criticó el uso “politiquero” que quisieron darle algunas autoridades y actores políticos del departamento y grupos “extremistas” que pretendieron empañar un recibimiento que fue humano.

“El recibimiento ha sido muy bueno, sencillo. Lo único que ha querido opacar ha sido la presencia del gobernador (Luis Fernando) Camacho y Svonko Matkovic (Asamblea Legislativa Departamental), no era necesario. A mí no me pareció”, sostuvo.

Ambas autoridades departamentales participaron del recibimiento a la marcha, Camacho expresó su apoyo y reconocimiento a los indígenas que se movilizaron exigiendo respeto a sus territorios.

“No me gustó a los políticos agazapados en la marcha”, precisó Padilla, quien también observó que no hubieran querido recibir al alcalde Jhonny Fernández. “Si no se aceptó a uno tampoco se debiera aceptar a otro”, sostuvo, señaló que estos detalles también serán parte de la evaluación.

También criticó al Gobierno central por intentar minimizar ese movimiento indígena y acusarlo de ser político, cuando en realidad es una expresión de los 34 pueblos indígenas preocupados por sus “casa común”.

Señaló que las autoridades nacionales están en la actitud de descalificación. “Ese tipo de Gobierno no queremos, porque dicen toto el tiempo ‘pitita aquí’, ‘golpe allá’”, sostuvo.

//NVG//

Fuente: ANF