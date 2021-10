Las 13 mejores películas de Hugh Jackman

Hugh Jackman es uno de los actores más populares de los últimos años. La fama le llegó gracias al papel de Lobezno, pero también ha sabido manejarse muy bien en el musical y demostrar una versatilidad en la que quizá algunos no confiaban cuando se convirtió en el popular superhéroe de Marvel.

El actor celebra este 12 de octubre su 52 cumpleaños y en Espinof hemos querido aprovechar la ocasión para hacer un repaso a las que considero que son las 13 mejores películas de su carrera, centrándome para ello en aquellas en las que tiene un papel importante. Os dejo con ellas.

‘X-Men’ (2000)

Hay quien prefiere la segunda entrega a la original, pero no es mi caso -aunque tampoco hubiese desentonado en esta lista-. Aquí Bryan Singer supo construir muy bien este universo mutante con un enfoque serio que dejaría su huella en propuestas similares. Uno de los mayores hallazgos de la película fue el genial descubrimiento de Jackman como un Lobezno inolvidable.

‘Operación Swordfish’ (2001)

Una película de acción algo olvidada en la actualidad en la que Jackman empezó a demostrar que tenía lo que hay que tener para encabezar una producción de estas características. Con sus fallos, es un pasatiempo frenético que no da respiro al espectador y que también sacar sacar partido a ese lado malvado que John Travolta exploró en varias ocasiones tras recuperar la fama perdida gracias a ‘Pulp Fiction’.

‘La fuente de la vida’ (‘The Fountain of Life’, 2006)

El mismo año que se estrenaba la tan criticada ‘X-Men: La decisión final’, Jackman estrenó varias películas -fue el año más prolífico de su carrera- demostrando una gran versatilidad que impidió que Hollywood acabara encasillándolo. En su aplaudida colaboración con Darren Aronofsky sabe transmitir muy bien todo el proceso doloroso por el que pasa su personaje en esta cinta fantástica alrededor de la vida y la muerte.

‘Scoop’ (2006)

Un simpático pasatiempo con el sello de Woody Allen. No es, ni mucho menos, uno de sus trabajos, pero se mantiene fiel a su estilo potenciando su lado más desenfadado, siempre se agradece ver al cineasta delante de las cámaras y tanto Jackman como Scarlett Johansson cumplen con solvencia.

‘El truco final (El prestigio)’ (‘The Prestige’, 2006)

Su primera y única colaboración hasta la fecha con Christopher Nolan gira alrededor de la magnética rivalidad entre dos magos que en su momento eran grandes amigos. Genial su duelo interpretativo con Christian Bale en una de esas raras películas que uno disfruta incluso más con cada nuevo visionado.

‘Acero puro’ (‘Real Steel’, 2011)

Sobre el papel parece un entretenimiento juvenil sin muchos atractivos y cuando la vi salí pensando que valía para pasar el rato y poco más. Sin embargo, esta cinta dirigida por Shawn Levy sostenida por un inspirado Jackman, tiene un encanto particular, sobre todo en los combates con los robots, que te hace disfrutar con ella y recordarla con cariño siempre que piensas en ella pese a sus obvias limitaciones.

‘Prisioneros’ (‘Prisoners’, 2013)

Un intenso thriller construido a través de un gran trabajo de puesta en escena de Denis Villeneuve para construir una atmósfera que te atrapa desde el inicio y que va en consonancia a la desesperación del personaje muy bien interpretado por Jackman para intentar localizar a su hijo. Eso sí, no es el único que brilla, pues otros miembros del reparto como Jake Gyllenhaal o Paul Dano también están estupendos.

‘Los miserables’ (‘Les Misérables’, 2012)

No soy un enamorado de esta película y en un primer visionado me provocó indiferencia durante la mayor parte de su metraje. Luego mi opinión ha cambiado ligeramente, en parte por el trabajo de su reparto, aunque sigue sin entusiasmarme. Lo mejor de la función es Anne Hathaway en su breve papel, pero también merece la pena destacar los esfuerzos de Jackman y el muy criticado Russell Crowe.

‘Eddie el águila’ (‘Eddie the Eagle’, 2015)

Una película claramente pensando para aprovechar el tirón de un Taron Egerton recién descubierto en la estupenda ‘Kingsman: Servicio secreto’. Una notable feel good movie apoyada en el encanto de su personaje principal, aunque es justo reconocer que del resto de personajes Jackman es el único que tiene uno con cierta entidad.

‘Logan’ (2017)

Mi idea en estas listas es incluir siempre solamente una película por franquicia, pero es que Lobezno tuvo su propia trilogía de películas independientes cuyo interés fue de menos a más hasta alcanzar la grandeza con esta excelente despedida para el personaje que ha marcado la carrera de Jackman.

‘El gran showman’ (‘The Greatest Showman’, 2017)

Un musical arrollador que es cierto que presenta cierta tendencia hacia lo superficial, algo que compensa de sobra combinando un grandioso espectáculo con un gran ritmo para engancharte desde el primer momento y mantenerte hipnotizado hasta el final. Tampoco conviene olvidar la aportación clave de Jackman para dar una mayor unidad al conjunto.

‘El candidato ‘ (‘The Front Runner’, 2018)

Un solvente biopic en el que Jackman da en la diana a la hora de retratar a un político brillante en lo profesional pero con ciertas sombras en lo personal. Se hubiese agradecido un enfoque más decidido -plantea cosas interesantes pero no llega a desarrollarlas realmente-, pero el actor eleva la película y compensa en parte sus debilidades.

‘La estafa’ (‘Bad Education’, 2019)

Hugh Jackman nos da aquí la mejor interpretación de su carrera, siendo una pena que se haya quedado sin una posible nominación al Óscar al haberse estrenado de forma directa en HBO. De nuevo, aborda un llamativo caso real, pero aquí sabe balancear a la maravilla su preocupación por el prestigio del instituto con el enorme grado de corrupción que acabó aceptando.

Bonus track

Jackman también ha prestado su voz en varias producciones animadas pero he preferido no incluirlas en la lista porque probablemente acapararían demasiada presencia en la misma. En concreto, pudimos escucharle en la versión original de títulos como ‘Happy Feet’, ‘Ratónpolis’, ‘El origen de los guardianes’ y ‘Mr. Link. El origen perdido’.

Todas ellas tuvieron una buena acogida crítica y merece la pena echarles un vistazo, pero personalmente me gustaría destacar ‘El origen de los guardianes’, ya que esta especie de Los Vengadores con temática navideña es una película a descubrir que no me cansaré de reivindicar.