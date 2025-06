El gobierno identifica a los autores intelectuales y materiales de los asesinatos de policías en Llallagua

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Policías duranre las operaciones de desbloqueo en Llallagua. Foto: Unitel

Caso Llallagua: Aguilera señala que se identificaron a 10 autores intelectuales y 40 materiales. “No se les ocurra tocar el 17 de agosto”, advierte Cochamanidis ante amenazas de frenar las elecciones. Persiste la escasez de diésel y amenaza cosecha y siembra. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Caso Llallagua: Aguilera señala que se identificaron a 10 autores intelectuales y 40 materiales

El viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, informó este viernes que la Policía logró identificar a 40 presuntos autores materiales y 10 autores intelectuales de la muerte de policías en Llallagua. “Se han identificado, con la información acumulada, en tres aspectos: primero 63 hombres y mujeres que participan en el sitiado, bloqueos y dinamitazo a lo largo de las carreteras. (Segundo) frente a 40 que han participado en la ideación, deliberación y ejecución de este asesinato, que luego se reduce a 10 quienes son de la autoría intelectual”, dijo Aguilera a los medios en La Paz. Aguilera afirmó que estos hechos de violencia también están vinculados al narcotráfico y a la política. Afirmó que las personas identificadas serán investigadas y sancionadas, pues se encontraron indicios materiales y testimoniales. Los bloqueos evistas, que duraron 15 días a inicios de junio, dejaron 6 fallecidos, 200 heridos y 140 detenidos.

“No se les ocurra tocar el 17 de agosto”, advierte Cochamanidis ante amenazas de frenar las elecciones

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, lanzó una contundente advertencia a quienes pretenden frenar o modificar la fecha de las elecciones generales previstas para el 17 de agosto, afirmando que no tolerarán ninguna maniobra que impida la realización de los comicios. “Todos estamos esperando esa fecha. Así sea el grupo del más, del menos, que quieran hacer, los ciudadanos vamos a proteger el voto. Que no se les ocurra tocar esa fecha, porque de verdad que la gente se va a levantar”, afirmó Cochamanidis, en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. El líder cívico señaló que, pese a la profunda crisis económica que atraviesa el país, la población aún guarda esperanza en las elecciones como salida democrática. “La gente dice: ‘Bueno, ya aguanto, pero ya, porque van a haber elecciones’”, dijo.

Contraloría certifica que Dunn tiene deudas y requerimiento de pago con el Estado

A solicitud del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la contralora General del Estado, Nora Mamani, informó este viernes que Jaime Dunn tiene “registro de requerimiento de pago, pliego de cargo ejecutoriado, y/o sí tiene deudas con el Estado”. Asimismo, emitió una explicación sobre los alcances de la Certificación Aclaratoria emitida por la Contraloría General del Estado, a través del informe 0847/2025 del 26 de junio. Según el informe emitido por la Contraloría, en la parte de “Conclusión y Recomendación” se concluyó que el Certificado de Información sobre Solvencia con el Fisco 782089, detalla el registro de activos registrados por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y que cursan en la Contraloría General del Estado, en contra del ciudadano Jaime Dunn. Asimismo, aclara que el Certificado Aclaratorio al Certificado de Información sobre Solvencia con el Fisco 782089 brinda información adicional en cuanto a los pagos acreditados por Dunn.

Jaime Dunn: “El certificado de solvencia fiscal que hemos recibido dice que todas las deudas estaban pagadas”

El economista Jaime Dunn dijo que sus deudas fueron pagadas y que por esta razón pudo obtener su certificado de solvencia fiscal para luego presentarlo ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para inscribir su candidatura a la Presidencia. “El certificado de solvencia fiscal que nos han entregado hace días atrás dice claramente que todas las deudas que había estaban pagadas”, explicó. El economista dijo estar seguro que sus deudas fueron pagadas y que no tiene alguna causa económica pendiente. “Por lo menos el certificado de solvencia fiscal que hemos recibido y se ha entregado al Tribunal Electoral dice claramente que, deuda por deuda fue pagada, ni existe ninguna deuda pendiente”, dijo. Además, explicó que “no puede haber pliego de cargo con sentencia ejecutoriada o pendiente de pago. Si todo está pagado, no tiene que haber algún problema, todo tendría que estar en orden para poder cumplir con los 11 requisitos ”.

Del Castillo es proclamado y advierte: “Si salimos del gobierno, pagarán los sectores vulnerables”

El candidato a la presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Eduardo Del Castillo, fue proclamado en un acto en el Coliseo Cerrado Julio Borelli, ante la militancia del partido azul. El exministro de Gobierno advirtió que si el oficialismo sale del gobierno “quienes pagarán son los sectores vulnerables”. “Sintámonos orgullosos de decir que somos masistas, porque nosotros logramos la transformación de nuestro país. Vayamos a nuestros barrios y hablemos con la señora de la tienda, del mercado, con el transportista y el minero… Hablemos con todos, porque sabemos: si salimos del gobierno quienes van a pagar por todo esto son los sectores vulnerables, las clases populares”, advirtió sobre el final de su intervención. Durante su alocución de poco más de 23 minutos, Del Castillo destacó los logros de su gestión como ministro de gobierno, la desburocratización y manifestó la necesidad de “sumar votos” en las elecciones.

A menos de dos meses para las elecciones, aún hay incertidumbre por los binomios presidenciables

A menos de dos meses de las elecciones, previstas para el 17 de agosto, aún existe incertidumbre por los binomios de las fuerzas políticas que se encuentran en carrera electoral debido al pedido de revisión de una acción rechaza. “Está expedito el proceso electoral para el domingo 17 de agosto, pero hay que informar que en las pasadas horas pretendía boicotear el proceso electoral porque había una acción de cumplimento interpuesta en la ciudad de Santa Cruz, que fue retirada por quién la planteó”, indicó el vocal Tahuichi Tahuichi. Agregó que “la misma calca del mismo memorial fue interpuesta en la ciudad de La Paz y esa fue desestimada en el camino”. En este caso, la acción fue interpuesta por el abogado Orlando Navarro. Por su parte, Navarro señaló que se pidió la revisión al TCP. “Hemos presentado, hace casi un mes, un recurso al TSE para hacer notar la importancia de hacer cumplir el articulo 238 numeral tres (de la Constitución)”.

Las gobernaciones deben encarar 425 proyectos de inversión con un presupuesto disminuido en 5 %

Los gobiernos departamentales del país deben encarar este año 425 proyectos de inversión con un presupuesto de Bs 5.235 millones, 5 % menos que el del año pasado, de acuerdo con un estudio de la fundación Jubileo. El presupuesto total asignado a los nueve gobiernos departamentales (incluyendo el Gobierno Regional del Gran Chaco) asciende a Bs 9.610 millones, de los cuales Bs 5.235 millones son efectivamente para la gestión departamental, mientras el saldo corresponde a gastos delegados. Con excepción de Potosí, La Paz y Chuquisaca, que aumentan su presupuesto, el resto de los gobiernos departamentales registran una disminución. Del total del presupuesto 2025 para la gestión de los gobiernos departamentales, Santa Cruz tiene la mayor asignación de recursos, con 24%; seguido por Potosí, con 20%; y Tarija, 17%; estos tres departamentos suman 61% del total.

Tras incidentes, la ALD de Chuquisaca fracasa en elección de gobernador suplente

Luego de registrarse incidentes entre simpatizantes oficialistas y opositores, la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Chuquisaca fracasó en su intento de elegir al gobernador suplente, debido a que el titular, Damián Condori, permanece internado en un hospital desde hace ocho días, luego de sufrir una caída. Simpatizantes de Condori irrumpieron el ambiente colindante con la sala de sesiones de la ALD de Chuquisaca, para enfrentarse a gritos con otro grupo. Los legisladores departamentales, al no hallar garantías para la sesión, pidieron un cuarto intermedio hasta el lunes, para continuar su intento de elección de gobernador suplente. El jueves de la semana pasada, Condori cayó desde el segundo piso de una vivienda particular, en medio de un incidente que es investigado. Condori fue sometido a cirugía y actualmente se encuentra en una sala de terapia intensiva, en recuperación.

Persiste la escasez de diésel y amenaza cosecha y siembra

El sector agrícola de Santa Cruz todavía enfrenta una crisis operativa por el persistente desabastecimiento de diésel, afectando la siembra de soya en el norte y la cosecha de granos en el este del departamento. Jaime Hernández, gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), advirtió que la escasez podría generar “grandes pérdidas económicas para el agro boliviano” si no se normaliza el flujo de combustible en los próximos días. “Aún falta terminar la siembra de soya en el norte y la cosecha en el este, y el combustible no llega”, explicó Hernández en contacto con Canal Rural. El presidente de Anapo señaló que, pese a la coordinación con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), las medidas como sistemas móviles implementados desde mayo resultan insuficientes. “Lamentablemente no hemos podido regularizar el desfase de abastecimiento desde mayo hasta mediados de junio”, agregó.

¿La solución a la criminalidad es endurecer las penas?

Ante el debate sobre si endurecer las penas es la respuesta adecuada al incremento de delitos cometidos por menores de edad, la psicóloga Isamara Ribera afirmó que el enfoque punitivo no resuelve la criminalidad juvenil, y advirtió que la verdadera solución está en las políticas de prevención impulsadas desde el Estado. “La solución por lo general no está en el castigo, porque generar castigos tan grandes implica tener la capacidad de sostenerlos. No solo en términos presupuestarios para más sentencias largas, sino también para justificar por qué un niño o adolescente merece 15, 18 o 20 años de cárcel, mientras otro con un delito similar no”, señaló Ribera en La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. La especialista explicó que las legislaciones internacionales han reconocido que los menores en conflicto con la ley no pueden ser tratados como adultos, porque atraviesan una etapa de neurodesarrollo crítica.

