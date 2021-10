Lino Villca sospecha que otros controlan el Gobierno nacional

El exsenador del Movimiento Al Socialismo (MAS) y excompañero y amigo del expresidente Evo Morales, Lino Villca, sospecha que otros controlan el Gobierno de Luis Arce a título de “Consejo Político” y se trata del modelo cubano implementado en Bolivia.

“Quiero decirles que lamentablemente otros gobernando el país. No los que ha elegido el pueblo, porque detrás de la silla presidencial está Evo Morales y Álvaro García, los Quintana y otros que del denominado Consejo Político y llevan adelante la agenda nacional”, reveló Villca.

Según la exautoridad, las constantes reuniones de Evo Morales con diputados y senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y las organizaciones sociales afines al partido político, para presuntamente coordinar acciones son con intereses oscuros.

“Luis Arce solo se debe limitar a cumplir con la agenda emanada desde ese Consejo Político y Evo Morales, Arce no gobierna el país como pidió la población”, dijo la autoridad al insistir que hay otros los que administran el Estado.

EL DATO

Cuando El Alteño le preguntó ¿en qué se basa para realizar esas terribles afirmaciones?, el exparlamentario describió que, en pasados días, cuando Luis Arce cumplía su agenda fuera del país y David Choquehuanca estaba de presidente interino, convocó a los cocaleros para intentar resolver el conflicto de Adepcoca, pero dijo que no podía tomar ninguna decisión “sin consultar al Consejo Político”.

“En el diálogo, cuando estaba de Presidente interino (David Choquehuanca), le planteamos al problema y posibles soluciones y él afirmó que antes de tomar cualquier decisión, debía consultar al Consejo Político e incluso al ministro de Gobierno, Carlos Del Castillo”, afirmó el exlegislador al mencionar que son otros los que manejan el país porque no puede ser que un Vicepresidente en su condición de Presidente a.i., no tenga poder de decisión siendo la máxima autoridad del país.

LA ASAMBLEA

Según Villca, de la misma forma, los parlamentarios de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que son de político azul, se limitan a obedecer lo que provenga del Consejo Político y de la decisión de Evo Morales de quien dijo que ordena desde el Chapare.

“Lamentablemente los diputados y senadores tienen las mentes vacías, solo son receptores del Consejo Político, solo obedecen, ya no generan ni idea, ni pensamiento, ni liderazgo, al estilo cubano, porque el Consejo Político está por encima del Poder Ejecutivo y el Legislativo, es como una asamblea popular al estilo cubano que solo obedece y no puede ni salir al exterior”, describió.

Villca manifestó que la normativa interna del partido político está orientada a llevar adelante el mismo sistema de los gobiernos de Cuba y Venezuela, al no permitir disidentes o que las personas que se alejen de ellos no podrán realizar actividades políticas en otros partidos.

“Incluso dentro del partido no se les permiten viajar, porque cuando uno sale del país abre su mente sus ojos, se traza nuevas ideas para construir liderazgos, quiere llevar el desarrollo a su propio país y es lo que el MAS no quiere. Según su propio estatuto el que se vuelve disidente no puede ser candidato de ningún otro partido y nadie puede alzar la voz contra Evo Morales, eso es dictadura al interior del propio partido, como hizo Stalin en Rusia, ya que quien hablaba contra él jefe era ejecutado ahora quienes hacer lo mismo en el país”, comento.