Los mejores memes de la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram

Los usuarios reportaron las fallas de las aplicaciones a través de Twitter en donde sacaron su lado más creativo. (Imagen: Twitter)

Este lunes trascendió la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram, miles de usuarios comenzaron a reportar las primeras fallas a través de Twitter, en donde además, tomaron con gracia la situación a través de memes sobre esta falla.

Síganos por //t.me/ejutv - Telegram

Fue este 4 de octubre cuando los mensajes dejaron de enviarse, mientras que aplicaciones como Facebook e Instagram dejaron de actualizarse, a lo que algunos pensaron que se debía a alguna falla propia del celular o de los servicios de internet.

En el caso de WhatsApp, la popular aplicación para chatear e intercambiar fotos, videos y mensajes de audio, se pueden escribir nuevos mensajes pero no son enviados. Quedan paralizados con el ícono de un reloj, que significa que no han sido entregados al destinatario.

De igual forma, no se puede acceder a los servicios de Facebook e Instagram en países como México, Perú, Colombia y Argentina.

(Imagen: Twitter) (Imagen: Twitter)

Las tres aplicaciones pertenecen al mismo grupo empresario: Facebook, y no sólo sus redes sociales son las que han fallado, pues al intentar acceder a sus páginas oficiales también se presenta un error.

(Imagen: Twitter) (Imagen: Twitter)

De igual forma, los usuarios hicieron tendencia en Twitter a la aplicación de citas, Tinder por comentarios como: “Se cayó WhatsApp, cualquier cosa por Tinder.”

(Imagen: Twitter) (Imagen: Twitter)

Por el momento se desconoce una versión oficial por parte de la casa matriz (Facebook Inc.), aunque con ayuda de Downdetector sí se tiene información de las incidencia sobre la caída de estas redes sociales, las cuales, en el caso de Instagram y Facebook, ya se calculan en diez mil y cuatro mil avisos respectivamente.

Los memes más populares en esta ocasión fueron los que se inspiraron en la exitosa serie coreana de Netflix El Juego del Calamar, en los que se incluyó a la muñeca del primer juego “luz verde, luz roja”.

(Imagen: Twitter) (Imagen: Twitter)

La usuaria @loreebba escribió en un tuit: “Reinicie mi celular y el módem. Quedé al ver que se había caído WhatsApp, Instagram y Facebook.” Muchos usuarios recurrieron a redes sociales alternas como Telegram y Twitter.

En el contexto de que muchas personas continúan con el trabajo remoto, mejor conocido como home office, o algunos estudiantes siguen tomando clases en línea, la caída de estas redes sociales es relevante para quienes las usan como herramienta de trabajo o de comunicación con sus compañeros.

(Imagen: Twitter) (Imagen: Twitter)

Por el momento, Facebook ha asumido el error y pide perdón a todos sus usuarios: “Somos conscientes que algunas personas tienen problemas para acceder a la aplicación de Facebook. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”, indicó Facebook en su cuenta de Twitter.

Asimismo, WhatsApp hizo lo mismo a través de su cuenta de Twitter: “Somos conscientes de que algunas personas están teniendo problemas con WhatsApp en este momento. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad y enviaremos una actualización por aquí lo antes posible, ¡Gracias por su paciencia!”

(Imagen: Twitter) (Imagen: Twitter)

WhatsApp Web también se vio afectado al mostrar el mensaje: “5xx Server Error” y en algunos casos la leyenda “Algo fue mal.

Según The Verge, podría tratarse de un problema con el DNS (Sistema de nombres de dominio en español), lo que significa que el sistema encargado de traducir las IP (conformadas por números y puntos) a las direcciones como solemos conocerlas.

(Imagen: Twitter) (Imagen: Twitter)

Por su parte, el portal de tecnología Tech Crunch validó la versión del DNS y explicó que esto hace que los navegadores no encuentren correctamente la dirección “facebook.com”, así como la URL de Instagram, lo que provoca que no se puedan traducir como normalmente se hace y en consecuencia, los usuarios no puedan acceder.