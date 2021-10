Los nuevos emojis 3D no llegarán a Windows 11, pese a las promesas de Microsoft hasta hace una semana

La nueva compilación de Windows 11, la 22478, está disponible ya en el canal Dev para los usuarios del programa Insider de Windows. En la lista de cambios y nuevas funcionalidades incluidos, encontramos la de un nuevo set de emojis con diseño Fluent.

Pero los usuarios han recibido este nuevo conjunto de emojis con sorpresa y decepción, al constatar que Microsoft ha incumplido una promesa en la que había insistido en varias ocasiones desde el anuncio de la existencia de Windows 11.La promesa consistía en que los citados emojis serían, por primera vez en Windows, en 3D… y no en las habituales dos dimensiones que estos nuevos emojis comparten con todos sus predecesores: <img alt=’Emojis Nuevos’ class=»centro_sinmarco» src=»https://eju.tv/wp-content/uploads/2021/10/img_61696892f2fe7.jpg»/>

Como puede verse en la imagen que encabeza el artículo, la imagen difundida hace unos meses por Microsoft dejaba claro que veríamos emojis con un sutil y simpático ‘efecto plastilina’ que ahora no se ve por ninguna parte.

El propio Brandon LeBlanc, gerente de programas senior del Programa Windows Insider, ha descartado en Twitter que se trate de un error o que el nuevo set sea alguna clase de versión de ‘transición’ hacia unos futuros emojis 3D:

No, for Windows 11 we’re using the 2D versions. Thanks!

— Brandon LeBlanc (@brandonleblanc) October 14, 2021