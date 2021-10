Los robots asesinos llegan al mundo real con forma de perrito

Cuando empezamos a ver robots con forma de animales, caminando por zonas de difícil acceso y realizando movimientos extremadamente ágiles, todos esperábamos no tener que dar la noticia que hoy estamos dando: el uso de estos robots para la guerra.

Era inevitable, la tentación y la inclinación a la violencia superó el sentido común, y ya tenemos al primer robot perro militar en el planeta.

Ha sido el fabricante Ghost Robotics el que ha decidido que era una buena idea poner un rifle em la espalda de un perro robot y presentarlo en la convención anual de la Asociación del Ejército de los EE. UU. En Washington.

Aquí podéis ver la imagen en Twitter, un Q-UGV con un rifle Creedmoor de 6.5 mm de la compañía de armas SWORD International.

Latest lethality 6.5 #creedmoor sniper payload from @SWORDINT. Check out the latest partner payloads @AUSAorg Wash DC. Keeping US and allied #sof #warfighter equipped with the latest innovations. @USSOCOM #defense #defence #NationalSecurity #drone #robotics pic.twitter.com/Dvk6OvL3Bu

— Ghost Robotics (@Ghost_Robotics) October 11, 2021